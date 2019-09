El 93% de las promociones inmobiliarias incumplen la ley en el proceso de compraventa

El sector inmobiliario continúa con su "boom" en promociones, precios y procesos de compraventa en la provincia de Málaga. Este crecimiento vertiginoso del mercado de viviendas, viene acompañado se una serie de infracciones por parte de las promotoras que provocan el desconocimiento por parte de los compradores, de sus derechos y exigencias que pueden presentar a los promotores y aseguradoras. Reflejo de ello, son los datos que presenta el último informe elaborado por la plataforma SOS Vivienda y el gabinete malagueño, Ley 57 Abogados, el cual revela que el 93 por ciento de las promociones de la provincia de Málaga no cumple la ley de consumidores y garantías en la compraventa sobre el plano.

El informe basado en más de 210 consultas a diferentes promociones de las cuales sólo se han obtenido 107 respuestas, desde el municipio granadino de la Herradura hasta la localidad malagueña de Casares en un recorrido por toda la Costa del Sol e interior de la provincia en las que se están construyendo más de 7.100 viviendas, estudia el cumplimiento de la normativa por parte de las promotoras. "Hemos comprobado miles de viviendas en promoción para comprar sobre plano, una modalidad frente a la que hay que tener bastantes precauciones y en ellas, el asesoramiento es esencial. Algo para que en el mundo anglosajón está normalizado, aquí los españoles se lanzan a realizar un compra sin realmente saber hacerlo y pensando que no les engañarán", destaca Carlos Cómitre, socio de Ley 57 Abogados.

El estudio presentado este pasado lunes alerta desde SOS Vivienda, a los posibles compradores para que exijan la totalidad de la información prevista en la ley, acudiendo para ello a profesionales expertos en la materia de compra sobre plano. "La falta de garantías e incumplimientos como los investigados fueron la causa de que miles de familias perdieran sus ahorros en promociones no terminadas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria".

Respecto a la información que estas deben facilitar a los futuros compradores en el proceso de compraventa de las viviendas, tan sólo el 26 por ciento de ellas aporta los datos identificadores de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad o en caso de no hallarse, la expresión de tal.

Conforme al cumplimiento relativo a las cantidades entregadas a cuenta por tal proceso adquisitivo, sólo un 2% reseña en la publicidad de la promoción de viviendas la percepción de cantidades a cuenta durante la construcción, además datos esenciales como la información de la entidad reguladora o avalista, así como la entidad de crédito en la que se ingresarías las cantidades sólo están expuestas en el 57% y 36% de los casos respectivamente.

"De los 107 modelos de contratos que se han analizado, sólo en 7 de ellos se hace referencia a las garantías de estas cantidades. En estos documentos es esencial que se especifique la cuenta especial donde se dirige, al igual que es importante saber de qué forma está garantizado, si por aval o con seguro, así como conocer la compañía que asegurará el proceso de compra. Tres datos esenciales que deben ser expuestos en un contrato de compraventa sobre plano", explica Cómitre.

De las 37 obligaciones que deben cumplir estas promotoras inmobiliarias a la hora de llevar a cabo un proceso de de venta, 9 de cada 10 suspende.

Según el informe, no superan el 70% del cumplimiento de la normativa, quedándose el 40 por ciento de las promociones en una media del grado de cumplimiento de obligaciones que se sitúa entre el 30 y el 39 por ciento. La más grave es que no se da información sobre la garantía de las cantidades que va a anticipar el comprador. "Con este punto, te juegas el dinero. Un claro ejemplo de este incumplimiento fue el conocido caso de la empresa Aifos, una promotora inmobiliaria que dejó a unas 5.000 familias de la Costa del Sol atrapadas por no contar con esa garantía. Una situación de la que, tras ver los resultados del informe, no se ha aprendido", explica Cómitre.