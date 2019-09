Un consenso inevitable

En la vuelta a la normalidad, los partidos se ponen extrañamente de acuerdo a la hora de señalar que la posible repetición de elecciones generales lo condiciona todo. Eso sí, a partir de ahí cada cual regresa al discurso que se espera de cada fuerza

Con la vuelta a la normalidad que impone el almanaque, los partidos se ponen extrañamente de acuerdo a la hora de señalar que la posible repetición de elecciones generales lo condiciona todo. Desde las fechas para la celebración de asambleas y convenciones internas a las posibles estrategias a seguir están en el aire y a expensas de lo que pase en los próximos días en el Congreso de los Diputados. Eso sí, una vez que expresan esta preocupación por la ausencia de una planificación real, cada cual regresa al discurso que se espera de cada fuerza. A continuación, Patricia Navarro (PP), José Luis Ruiz Espejo (PSOE), Carlos Hernández White (Ciudadanos) y Guzmán Ahumada (IU-Adelante Andalucía) hablan de esta 'vuelta al cole'.

En el PP de Málaga, el comienzo del curso no estará, de momento, asociado a la tradicional comida de los huevos fritos, a la que según recuerdan desde la formación ha venido asistiendo Pablo Casado desde antes de convertirse en presidente nacional. Sin embargo, esta cita ha sido aplazada –no se descarta que se celebre en otra fecha de septiembre– porque su tono festivo contrasta con una situación como la actual, marcada por la gestión de la crisis de la listeriosis. A falta de este encuentro para el que se esperaba un año más a Casado, la reunión del comité de dirección del lunes se ha erigido en la referencia a partir de la cual se ha tomado la salida.

La secretaria general de los populares malagueños, Patricia Navarro, explicó que «el partido quiere reforzar la labor institucional que se está realizando desde la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, en contraposición con la incertidumbre política que se está viviendo por el bloqueo a nivel nacional». Navarro puso como ejemplo de la parálisis, en relación a la financiación autonómica, «los 1.350 millones de euros de los andaluces que siguen retenidos». «Determinados proyectos también están paralizados por esta situación de bloqueo político, el PP de Málaga va a centrar su esfuerzo en estas semanas en informar sobre todas las cuestiones que se están viendo afectadas», añadió la dirigente popular.

En el PSOE malagueño, la vuelta a la normalidad se decretó de forma oficial el lunes, coincidiendo con la presencia en la provincia del ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Varios dirigentes provinciales, con el secretario general, José Luis Ruiz Espejo, a la cabeza, se desplazaron hasta tierras axárquicas para acompañar a Planas en un periplo que estuvo marcado por la visita a los cultivos de la uva pasa. Ruiz Espejo también mantuvo un encuentro con alcaldes y concejales socialistas de esa comarca.

Un día después, reanudó las labores de fiscalización de la Junta con una comparecencia relacionada con educación celebrada en la sede provincial y, ayer mismo, continuó con su itinerancia en un encuentro con militantes en la Feria de Ronda. Ruiz Espejo reiteró, durante todos estos compromisos, que la gran prioridad en este momento «es intentar llegar a un acuerdo político, sobre la base de nuestra propuesta, que permita echar el Gobierno de España a andar». Asimismo, en clave andaluza, las críticas al Gobierno de PP y Cs por su gestión de la crisis de la listeriosis acaparan los mensajes para denunciar que «en Andalucía tenemos un gobierno que no ha dado la talla» y que «ha faltado transparencia e información». Y en la provincia, las labores de oposición en Diputación y la actividad en los ayuntamientos va cobrando forma a la vez que se aproxima la celebración de la primera reunión de la Ejecutiva socialista.

Desde Ciudadanos, el portavoz del partido en Málaga, Carlos Hernández White, se refirió a una vuelta a la normalidad que, a su juicio, no solo está marcada por la posibilidad electoral: «Desgraciadamente, también nos marca lo que le está pasando a Andalucía con la financiación autonómica; jamás había visto algo así como este secuestro que Pedro Sánchez hace de las cuentas de las comunidades autónomas porque su Gobierno está en funciones».

Y en relación a Málaga, el también parlamentario andaluz aseguró –tras las primeras comisiones y en vísperas de la primera sesión plenaria en el Parlamento– que su partido «va a seguir desbloqueando proyectos importantes para la provincia y trabajando por Andalucía para llevar a cabo los cambios que prometimos».

Desde Izquierda Unida Málaga, el coordinador provincial y parlamentario de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, explicó que la celebración de la asamblea de balance «por primera vez no iba a tener unas elecciones en el horizonte, pero al final no vamos a poder prepararla como pensábamos». «Iniciamos el curso con las pilas cargadas y como una continuidad a como los cerramos en el anterior ejercicio a nivel institucional, donde seguiremos trabajando y, por lo pronto, estamos reivindicando que en Andalucía no podremos hablar de cambio hasta que tengamos un cambio del modelo productivo». A nivel local, IU también dio por comenzado ayer el ejercicio con el anuncio por parte de la coordinadora, Remedios Ramos, de campañas para exigir mejoras en educación o sanidad y visitas pormenorizadas a los barrios.