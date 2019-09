Mi casero me ha echado... ¿y ahora qué?

Los contratos verbales son completamente lícitos - El arrendatario podría demandar presentando pruebas específicas

Humillación, frustración, desconcierto, desamparo e incomprensión son solo algunos de los sentimientos que experimentó una vecina de Málaga al encontrar casi todas sus pertenencias dentro de bolsas de basura en el portal del domicilio que arrendaba y, más aún, al comprobar que su llave ya no encajaba en la cerradura. Ante una situación similar no está todo perdido ya que como dice el dicho: «Cuando se cierra una puerta se abre una ventana», puesto que existen leyes que protegen a los arrendatarios ante este tipo de situaciones, tengan estos contrato en papel o únicamente verbal.

En España, cuentan con la misma legalidad los contratos de arrendamiento escritos como los verbales. En el momento que un arrendador y un arrendatario -mediante una conversación- fijan el precio de la renta, los gastos añadidos (agua, luz, comunidad, etc.) así como la duración del arrendamiento, existe un contrato, explica el letrado Juan Francisco Navarro, de Camacho Lozano Abogados (CMLZ Abogados).

Tanto el abogado Francisco Navarro como Manuel Rincón, de Rinber Abogado, están de acuerdo que es recomendable tener un contrato por escrito para mayor seguridad de las partes de cara a posibles incumplimientos, a la resolución del mismo y que además, especifique las posibles indemnizaciones. No obstante, no existe obligación legal de que el contrato deba ser por escrito y haber definido las clausulas durante una conversación no significa que no exista un contrato.

De todos modos, un arrendatario tiene derecho a exigir el acuerdo en papel por vía extrajudicial aunque no a través de denuncia (vía penal) o demanda (vía civil), explica Navarro. Así mismo aconseja: «Lo mejor, en caso de poder elegir, será no arrendar una vivienda si el arrendador se niega a facilitar el contrato por escrito».

Pero, con un incremento del 45% del precio del alquiler residencial en Málaga en seis años, según los datos del Banco de España recogidos en el boletín económico Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España, y un salario medio de 14.986 euros conforme la publicación del Estatuto de Estadística y Cartografía de Andalucía, son muchas las personas que no pueden elegir vivienda y se ven obligadas a pasar por el aro de las imposiciones de algunos caseros.



Demandar sin contrato escrito

Un inquilino que ha sido obligado a abandonar el domicilio arrendado posee cartas bajo la manga que le defienden ante esta práctica ilícita. Navarro recomienda en primer lugar «llamar a la policía de inmediato para que levanten atestado de la situación».

El segundo paso sería presentar la denuncia solicitando la incorporación del atestado que la policía ha abierto previamente. La denuncia se puede realizar a través de la comisaría o en el juzgado de instrucción y «no es precisa la intervención de un abogado. No obstante, en la práctica es muy recomendable ser asistido por uno», aconseja Navarro.

Para poder demandar el arrendatario debe demostrar que realmente ha estado viviendo en el domicilio mediante pruebas. El letrado de CMLZ Abogados recomienda que si no hay existencia de contrato en papel los pagos se hagan a través de una cuenta bancaria o que el arrendador expida un recibo. Esto demostraría la fecha de inicio de contrato y que se ha cumplido el pago de la renta. «De hecho, el art. 17.4 de la Ley de Arrendamiento Urbanos exige que, o bien se expida ese recibo, o se acredite el efectivo cumplimiento de la obligación de pago de arrendamiento», explica Navarro y las partes no pueden acordar algo distinto, añade CMLZ Abogados.

Otras formas de justificar que el arrendatario ha estado viviendo en el domicilio sería mediante recibos a su nombre de agua, gas y teléfono domiciliados. Así como fotografías y videos en el interior de la vivienda. Los vecinos del bloque pueden señalar como testigos que el inquilino habitaba en esa vivienda al acreditar por ejemplo, que lo han visto en numerosas ocasiones en el ascensor y también que se han cruzado con él cuando llevaba las bolsas de la compra, explica el abogado Rincón.

En conclusión, cualquier prueba que pueda corroborar que una persona habitaba en el domicilio a cambio de coste.