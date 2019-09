Los médicos convocan una concentración mañana en repulsa por las agresiones

Los médicos vuelven a unir fuerzas para mostrar su rechazo contra las agresiones que sufren junto con el resto de profesionales sanitarios en sus puestos de trabajo. El Sindicato Médico y la plataforma Basta Ya han organizado una concentración a nivel regional y todos los facultativos de los centros de salud están llamados a hacer un parón de 15 minutos a partir de las 12.00 horas de este miércoles.

El presidente de Sindicato Médico en Málaga, Antonio Martín, aseguró que la provincia está llamada a manifestarse en las próximas horas. Una medida contra las agresiones en la que se leerá un manifiesto para dejar claro, una vez más, la posición del colectivo. Asimismo, reivindicarán la puesta en marcha de medidas preventivas al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El suceso que ha llevado al colectivo a convocar esta concentración masiva es el que protagonizó un facultativo de El Garrobo (Sevilla) cuando el alcalde de la localidad y los vecinos impidieron al médico salir del centro tras una guardia de 24 horas. Sin médico ni sustituto para las siguientes horas, los afectados tendrían que desplazarse a otro pueblo, por lo que optaron por no dejar marchar al que acababa su jornada. «Hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir ante el desmadre que existe», expuso Antonio Martín.

La provincia se une a estas protestas y el presidente sindical recordó que en Málaga las agresiones no descienden e incluso apunta a que no todos los profesionales denuncian los hechos. El último conocido públicamente es una agresión verbal que sufrió una médica en el centro de salud de Cruz de Humilladero por no prescribir lo que el paciente solicitaba.



Peticiones

El mapa de zonas de riesgo es una de las medidas que solicita el sector. Sin embargo, para que el mapa sea cien por cien veraz, Sindicato Médico va a solicitar que los informes internos que realizan los profesionales cuando se realiza alguna agresión en un centro tengan carácter de obligatoriedad. Una forma de que queden registradas todas las agresiones y que permitirá hacer una radiografía más exhaustiva de qué medidas son necesarias implementar. «Cuando un centro no registre agresiones, se pondrán las básicas mientras que aquellos que sean más conflictivos tendrán que contar con refuerzos», explicó Martín, quien aseguró que la videovigilancia en las zonas comunes debería implantarse en todos los centros.

En cuanto a futuras reuniones con la Delegación de Salud, el presidente del sindicato aseguró que solicitarán en las próximas semanas un encuentro para abordar este asunto. La última reunión se mantuvo al inicio del verano. «Este gobierno es más sensible que el anterior pero tenemos que estar ahí para que las cosas no se queden en palabras», sentenció.

El SAS, por su parte, anunció hace unos días una campaña informativa para que la población sepa que las agresiones al personal sanitario se denunciarán y no saldrán impunes de ellas.