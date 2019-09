Buscan en Málaga bailarines para 'No Amanece en Génova'

Esta mañana se ha celebrado el casting para encontrar a los cuatro bailarines protagonistas de 'No Amanece en Génova', la coreografía que Nieves Rosales estrenará en el Teatro Echegaray el próximo 29 de octubre. La selección de los elencos empezó ayer 10 de septiembre y continuará hasta mañana día 12 en el propio Teatro Echegaray.

Junto a Contadoras de garbanzos y No es la lluvia, es el viento, No Amanece en Génova completa esta Trilogía basada en la relación de poder. Nieves Rosales ha explicado que la obra "es una reflexión sobre el poder pero de manera jerárgica. ¿Qué ocurre cuando tenemos cierto poder? Al final nos convertimos todos en los mismo. No Amanece en Génova hace un recorrido sobre como el hombre puede ser un lobo para el hombre, como de repente queremos salir de esa estructura corrupta, cruel, drámatica... Pero si tenemos esa oportunidad de conseguir un poquito de poder, acabamos convirtiéndonos en lo mismo".

La coreografía se armará sobre el texto del dramaturgo Raúl Cortes y para ello, Nieves Rosales tendrá que contar con cuatro intérpretes: un bailarín de entre 30 y 40 años que interpretará el papel de 'El rey', una bailarina de 20 a 30 años que desempeñará el rol de 'La infausta' y los otros dos papeles, el de 'Oncetiros' y 'El poeta', podrán ser interpretados tanto por hombres como mujeres.

En todos los casos, el bailarín deberá estar formado en baile contemporáneo y flamenco. "Pienso que cuanto más formado esté el bailarín, mejor. No lo veo solo como un cuerpo, creo que va más allá de eso. Tiene que ser intérprete, tiene que trabajar la voz, la interpretación... Buscamos un bailarín o una bailarina lo más completo posible, que se ajuste mucho al perfil de actor", ha apuntado Rosales. Además la coreógrafa piensa que no existe una línea que separe el trabajo dancístico del teatral. "Estamos muy acostumbrados a trabajar desde 'tu haz como que...' pero no a construir personajes, entonces necesito bailarines que no se juzguen, que tengan confianza en la dirección y que quieran ir un poco más allá, por eso creo que no busco bailarines, sino intérpretes, que para mi son dos conceptos diferentes".