Entre 5.000 y 10.000 turistas podrían verse afectados en Málaga por la quiebra del touroperador Thomas Cook

A primera hora de este lunes se anunciaba la quiebra de la que hasta el momento ha sido la agencia de viajes más antigua del mundo, Thomas Cook. Según han confirmado la Autoridad de Aviación Civil, esta situación ha provocado que hayan dejado de operar más de un centenar de aviones y unas 600.000 personas, 150.000 de ellas británicos, se hayan quedado varados en unos 17 países, entre ellos España.

Entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre esta agencia había programado más de 965.000 plazas aéreas con destino a España. Tal y como afirma Luis Callejón, presidente de Aehcos, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, quien ya trabaja junto al Ayuntamiento de Málaga para conocer los posibles efectos, "sin duda los destinos más afectados han sido Canarias y Baleares, y aunque Málaga no aparece entre los más perjudicados, si nos ha afectado y es lo que ahora estamos estudiando".

"El touroperador era uno de los más potentes, por lo que no estamos aislados de esos efectos negativos. Ahora estamos manteniendo contacto con la Junta de Andalucía para ver cómo actuar y cómo hacer para que los turistas afectados puedan volver a sus destinos de origen haciendo esa vuelta lo más amena y olvidando lo amargo de los hechos", ha asegurado Callejón al periódico.



Las cifras provisionales sitúan en Málaga entre 5.000 y 10.000 afectados

A pesar de que todavía no existen datos oficiales, se baraja que la provincia andaluza más afectada haya sido Almería, con alrededor de unos 34.400 paquetes de viaje. En el caso de Málaga, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que la afección es menor que en otros destinos españoles y andaluces, con Almería como principal provincia afectada. "No tenemos datos concretos pero no estamos entre los más afectados con reservas de mayo a diciembre; no tenemos datos reales ni oficiales pero podrían ser entre 5.000 y 10.000", ha apuntado, aclarando, no obstante, que es "una aproximación y que se están recabando datos entre los asociados".

Callejón ha manifestado que la caída de un touroperador, y más de la magnitud de Thomas Cook, es "mala y negativa", además de por el hecho en sí, ha agregado, porque "si dejas clientes en tierra algunos lo pagan con el destino en vez de con el touroperador".

Aehcos, trabaja ya junto con las instituciones municipales para conocer los efectos en la ciudad de la quiebra del grupo de viajes. Así lo ha asegurado este lunes, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien además ha incidido en la noticia de que, en principio, con la lista publicada por Exceltur "en los once destinos más afectados no figura ni la ciudad de Málaga ni la Costa del Sol", lo que ha calificado de "buena noticia dentro de la mala noticia a nivel mundial y también a nivel de imagen para Reino Unido que supone la quiebra del touroperador Thomas Cook".

Asimismo, De la Torre ha apoyado a los hoteles con clientes de este operador turístico: "Tengan la seguridad de que lo que podamos hacer nosotros, lo haremos; y lo hará también el Gobierno español y andaluz, seguro, de garantizarles el máximo apoyo para cobrar lo que le deben".



Gobiernos y agencias

El presidente de la Asociación de Empresas de Viajes de Andalucía (Aedav), Sergio García, ha manifestado su tristeza por la desaparición de una empresa de tanta historia pero ha comentado que la incidencia de este hecho en la Costa del Sol, a su juicio, será escasa. "Es un touroperador muy importante, pero no se va producir ninguna desestabilización en el sector. Además, todos estos turistas van a tener una cobertura garantizada por ley para la vuelta a sus países de origen", ha comentado.

García comenta que las únicas afecciones pueden darse en hoteles o empresas de transporte que tuvieran contratados servicios con Thomas Cook, aunque ha confiado en que no sean excesivamente importante para Málaga. A su juicio, esta quiebra también refleja la dificutades que puede atravesar una compañía turística de tan enorme tamaño en unos tiempos tan cambientes para el sector. El vacío que deja esta empresa, por otro lado, puede ser tanbién "aprovechado ahora por firmas más pequeñas" y mejor adaptadas a la actual realidad del turismo, en opinión de García.

Desde el sector de las agencias de viajes, otras voces han añadido que Thomas Cook es uno de los grandes operadores de referencia en el sector turístico, y se ha mostrado sorprendidas con este desenlace. "No recuerdo que haya quebrado nunca una empresa de esta envergadura en el sector. Serán los diferentes gobiernos, entre ellos el británico, los que tendrán que ver cómo vuelven estas personas a sus lugares de origen", han añadido.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha mostrado su preocupación por la quiebra y se ha puesto en contacto con la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para conocer la situación y las medidas que se van a poner en marcha para atender a los viajeros afectados. "El impacto no es tan importante en Andalucía como pudiera ser en Baleares", ha asegurado Marín, que está a la espera de una posible convocatoria del Ministerio de Turismo en los próximos días.

Por su parte, el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha calificado de "malísima noticia" la quiebra por la cancelación de reservas y el dinero que Thomas Cook dejará de abonar a empresas andaluzas. Ha explicado que este operador tradicionalmente no pagaba en septiembre porque cerraba la contabilidad del año, con lo cual "las facturas han engordado más".

El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando M. Cubillo, ha afirmado respecto a la quiebra de Thomas Cook, que "el Brexit económico se adelanta al político". "La devaluación de la libra encarece las compras del Reino Unido en euros un 15%. El cambio climático con subidas de temperatura en Reino Unido ha hecho descender el turismo. Y la falta de adaptación del gigante a las nuevas tecnologías en transición digital ha provocado que los británicos dejen de comprar paquetes turísticos del todo incluido y acudan a las ventas on line, más baratas", ha comentado Cubillo, que creen que Málaga (conectada por aire con casi un veintena de ciudades británicas) "se verá perjudicada junto con otros destinos nacionales".



Según ha facilitado Europa Press, Thomas Cook ahora administra hoteles, resorts y aerolíneas para 19 millones de personas al año en 16 países. Actualmente cuenta con 600.000 personas en el extranjero. Paralizado por sus 1.700 millones de libras de deuda, Thomas Cook se ha visto afectado por la competencia en Internet.