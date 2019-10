Los ciudadanos y la cultura, claves en la transformación digital de las administraciones

Las claves del desarrollo tecnológico de las administraciones públicas han sido abordadas este lunes en el foro 'La Transformación digital de las administraciones públicas', una jornada organizada por La Opinión de Málaga en colaboración con Telefónica en la que no sólo se ha conocido el avance de estas instituciones en el ámbito tecnológico sino que además se ha resaltado el papel de los propios ciudadanos y de la cultura como elementos esenciales en tal transformación.

Al evento han asistido diferentes personalidades del ámbito político, institucional y empresarial tanto de la provincia malagueña como a nivel andaluz, e inaugurado por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el cual hecho especial hincapié en una "necesaria transformación" de las administraciones para sumergirse en el mundo digital, recordando que "el futuro será digital o no será" y añadiendo que estas tienen que ser digitales o "no cumplirán con su cometido". "La transformación digital de las administraciones es imprescindible ya que el objetivo es prestar servicios públicos rápidos, ágiles a la ciudadanía, que no les hagamos perder el tiempo", ha sostenido en la inauguración de la jornada, reiterando al mismo tiempo que "al igual que el sector privado se ha adaptado, lo público no puede quedarse atrás".

Además, Bendodo ha anunciado que la Junta trabaja diariamente para facilitar a la ciudadanía los trámites que esta tenga que gestionar con la Administración General y que para ello, "se está trabajando en una aplicación para teléfonos móviles inteligentes y otros dispositivos con la que facilitar esos procedimientos y mostrar información sobre todo ellos". Algunos de los servicios que se prevé incluir son la solicitud de citas o el poder realizar pagos de tasas y precios públicos de la Junta de Andalucía, poniendo como ejemplo de buenas prácticas la aplicación de Salud Responde o la de la Agencia Tributaria.

El foro ha estado moderado por José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga, y en él han participado la secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Vielba, el director de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Málaga, Victoriano Giralt; la directora de Marketing de Telefónica de empresas en el territorio sur, Rocío Martínez Marcos; y el gerente de Desarrollo de Área IT del Grupo Cosentino, Rui Jorge Monteiro Novais.

Entre todos los puntos que se han abordado, los retos de esta digitalización han adquirido especial importancia y entre los cuales, se han resaltado entre otros la necesidad de una cultura digital, la formación de los trabajadores y ciudadanos, y la integración de estos últimos en el proceso de transformación.

Respecto a ello, Ana María Vielba ha recordado que es necesario iniciarse primero en una transformación general de la administración para después pasar a la digital", recordando que en una comunidad en la que existen más de 276.000 personas al servicio de la administración y casi 9 millones de andaluces, "la prioridad del Gobierno no es sólo digitalizar, sino ver qué modelo es el adecuado para dar a los ciudadanos lo que necesitan y demandan". Por su parte, Victoriano Giral, director de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UMA, ha resaltado que lo primero que debe cambiarse para iniciar correctamente esta transformación digital es "cambiarnos a nosotros mismos". "Si queremos modificar el planteamiento digital debemos cambiar los nuestros" y apostar entre otras cosas por una "electrificación" de los procedimientos documentales. "Tenemos que empezar a cambiarnos como sociedad y plantearnos hasta dónde queremos digitalizar".

La transformación del propio empleado y seguido de la seguridad, son otras de las claves "imprescindibles" en las que hay que trabajar para desarrollar digitalmente a las instituciones públicas, Así lo ha asegurado, Rocío Martínez, recordando además datos conocidos recientemente sobre esta seguridad digital en la que habría que trabajar como por ejemplo, que "durante el pasado año, la administración pública andaluza experimentó un 32 por ciento más de incidentes cibernéticos". La digitalización de la administración va "mucho más allá", no sólo incluye la propia digitalización del empleado, "sino porque también puede venir asociada a la ayuda a digitalizar la vida del ciudadano, entendiendo como tal hacer su día más fácil". Un ejemplo de ello, ha sido el que ha resaltado Martínez, las smart cities. "En ellas, las tecnologías permiten que los servicios públicos se adapten a las necesidades de la población".

El gerente de Desarrollo de Área IT del Grupo Cosentino, Rui Jorge Monteiro Novais, también ha incidido en el papel de las personas y su transformación, como "clave" en el mundo digital, resaltando la importancia de recordar que "estamos en una era en la que en breve tendremos a una generación que estará totalmente digitalizada".