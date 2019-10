El 41% de los estudiantes malagueños cree que a la UMA le falta reconocimiento

Andalucía se sitúa en el Top5 de las comunidades con las universidades peor reconocidas por sus propios habitantes.

Son muchos los rankings y organizaciones que evalúan a las universidades a través de criterios como sus planes de formación, instalaciones, las ayudas que ponen a disposición de sus alumnos, sus apuestas por la internalización o sus reconocimientos. Aunque no existen unos parámetros fijos, la mayoría de ellos no tienen en cuenta la opinión de los propios interesados. Conscientes de ello y con el objetivo de conocer qué opinan los españoles de las universidades españolas en general y de su región en particular, IMF Business School ha realizado un estudio a partir de 1.130 encuestas a estudiantes que han concluido la carrera y profesionales que están pensando en realizar un máster o postgrado, con edades comprendidas entre los 23 y los 45 años, a nivel nacional y regional. Según este estudio, 7 de cada 10 encuestados valoran de forma positiva a las universidades de su región, frente a un 30% que considera que no cuentan con el reconocimiento suficiente. En Andalucía la cifra se sitúa por encima de la media alcanzando el 40%, un 41% en el caso de Málaga.

El TOP5 de comunidades autónomas con las Universidades mejor valoradas por sus propios habitantes lo encabezan la Comunidad de Madrid y Cataluña, ambas con un 90%, seguidas de País Vasco (87%), Asturias (85%) y Navarra (80%). Todas por encima de la media nacional.

En el lado contrario, se sitúan: Extremadura, donde el 60% de sus habitantes cree que no tienen reconocimiento suficiente; Canarias, con el 55% de la población pensando así, seguidas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, todas ellas por encima de la media española.

¿Y a nivel nacional? Según los españoles las provincias con las Universidades más relevantes de España no son otras que Madrid, Vizcaya y Barcelona. Opinión que no comparten los malagueños, que señalan Madrid y Granada como las más prestigiosas. A diferencia de los andaluces que destacan Sevilla, en Málaga la descartan.



¿Pagar más por un máster oficial?

Otro de los aspectos que desde IMF Business School han querido tener en cuenta es si los españoles estarían dispuestos a pagar más por la oficialidad de su título. Según el informe realizado por la escuela de negocios, el 60% de los malagueños estaría dispuesto a pagar desde 500 hasta 1.500 euros más por obtener un título oficial, dos puntos por debajo de la media nacional (62%) y tres si lo comparamos con Andalucía (63%).

Sin embargo, existen grandes diferencias entre la cantidad extra que pagarían. El 47% de los españoles pagaría 500 euros más, un 41% en el caso de los malagueños, mientras que un 12% estaría dispuesto a incrementar la inversión en 1.000 euros, un 12% en Málaga, y un 3% de los españoles subiría hasta los 1.500 euros, una cifra superior para los malagueños (7%).

A nivel autonómico, cabe destacar que Extremadura es la comunidad con un mayor porcentaje de estudiantes dispuestos a desembolsar más dinero (72%), seguida de Castilla-La Mancha (71%) y Canarias (70%). Curiosamente, se trata de las tres comunidades con un menor sueldo medio, según cifras del INE.

En el extremo opuesto se encuentran: Asturias, que con un 49% se sitúa como la Comunidad Autónoma con mayor reticencia a pagar más para que el máster o postgrado sea oficial, seguida de Galicia (48%) y Cataluña (42%).

