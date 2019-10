La Junta tendrá el anteproyecto del tercer hospital en el verano de 2020

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado que la Junta tendrá el anteproyecto del tercer hospital redactado en el verano de 2020 porque "una vez que se ha tomado la decisión, ya estamos dando pasos".

A este respecto, Bendodo también ha señalado que en esta legislatura se iniciarán las obras en los terrenos del Hospital Civil pero no fija aún para 2024 la fecha de apertura, tal y como había señalado en su momento el anterior Gobierno socialista.

Entre los datos que aportó sobre la nueva infraestructura sanitaria, se refirió a 46 quirófanos para las distintas especialidades médicas y confirmó que añadirá alrededor de 840 camas a las algo menos de 600 que ya existen en el Materno y el Civil, por lo que sumarían 1.400 camas entre los tres centros. Asimismo, el consejero explicó que "la superficie sobre la que se va a levantar el hospital nuevo en los aparcamientos del Civil es de 48.600 metros cuadrados, por lo que el nuevo hospital ocupará en metros cuadrados construidos 160.000 metros cuadrados".

Según ha avanzado Bendodo, " en las próximas semanas el SAS iniciará el expediente y habrá partidas presupuestarias en 2020 -de entre un millón y medio y dos millones de euros- para la redacción del anteproyecto, que esperamos tener para el próximo verano; ahora toca el anteproyecto y, tras unos ocho meses de trabajo, para agosto o septiembre podremos tenerlo".

"Nos vamos a poner a trabajar ya y el siguiente paso será presentar el anteproyecto, mientras tanto no me atrevo a dar fechas sobre la apertura del tercer hospital, es muy arriesgado hacerlo; no se me olvida el 11 del 11 de 2011, que es cuando se iba a inaugurar el metro", dijo en un claro mensaje a sus antecesores en la Junta.

Respecto a la posibilidad esgrimida hace unos días por el Gobierno andaluz de que el hospital alcanzara las 1.000 camas, el consejero de la Presidencia apostilló que "según los estudios que ha hecho el SAS, hay que ofrecer soluciones en dos zonas de la ciudad, aunque en la zona este no había suelo para ello y se está trabajando en reforzarlo de otra manera". "Es necesario buscar soluciones en el este de la ciudad y dotar de mayor envergadura al centro de salud existente", aclaró.

En esta dirección, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunció en otra comparecencia que «nos planteamos que en un futuro pueda dotarse a la zona de Málaga Este de un centro de alta resolución de especialidades, para finalizar la red asistencial que debe garantizar la asistencia sanitaria de la ciudad de Málaga y de su área metropolitana».

Aguirre sostuvo que «el proyecto del nuevo hospital en la parcela del Hospital Civil y el proyecto del metro son dos obras de legislatura, de carácter plurianual, es evidente que, con mucha probabilidad, ambos proyectos no podrán entrar en servicio en la presente legislatura». «Pero sí que es cierto que este Gobierno dará un impulso definitivo a ambos proyectos en esta legislatura, a lo largo de ella pasaremos de las palabras y de las promesas, a las obras y a la realidad», precisó.

Según el consejero, desde que el pasado mes de marzo la Diputación de Málaga cedió a la Junta de Andalucía la parcela del aparcamiento del Hospital Civil para la construcción del nuevo hospital, Salud «se puso a trabajar para que se redactaran diversos estudios técnicos para garantizar la idoneidad de la parcela, , todos ellos financiados con el presupuesto de 2019». Entre ellos, enumeró «el avance del estudio geotécnico en los terrenos, el estudio de viabilidad de la instalación de helipuerto y el estudio volumétrico que han permitido hacer una aproximación al número de plantas que se deben desarrollar».

"De la mano del metro"

El consejero de la Presidencia reiteró que "el compromiso del Gobierno es que el nuevo hospital y la línea soterrada del metro al Civil vayan de la mano, para que todo funcione desde el punto de vista de la movilidad al cien por cien y el metro pueda estar funcionando cuando se abra el hospital". "Ya se trabaja desde el Gobierno en el anteproyecto del centro hospitalario y en la solución del metro soterrado hasta la zona del hospital Civil; la decisión esta tomada y ahora empezamos el camino, tenemos tiempo", enfatizó Bendodo.

Asimismo, el consejero admitió que "como el metro llegará soterrado, habrá que adaptar el proyecto". "La concesionaria se lo tomará bien porque el metro soterrado será más cómodo y accesible y será más usado que si fuera en superficie al Civil; un metro se hace una vez en la vida y hay que hacerlo bien", dijo sin pronunciarse sobre la repercusión económica que tendría este nuevo planteamiento sobre el coste, que ronda los 150 millonesde euros.



Al referirse al suburbano, Bendodo confirmó que, de momento, su llegada al PTA ha sido postergada, pero lo relativizó asegurando que "no lo descartamos, aunque el gran problema de atascos que había allí se ha solucionado mucho mejor de lo esperado". Y, respecto al crecimiento de este transporte que irá marcando la demanda, insistió en que "la mayor captación de viajeros será por el hospital, pero no descartamos nada en el futuro, la línea del metro tendra que llegar a toda la ciudad, incluido el este".

Financiación autonómica

Otro de los caballos de batalla del PP andaluz también saltó a la palestra durante la comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien criticó el cambio de postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la liberación de los fondos que siguen pendientes con las comunidades respecto a los adelantos a cuenta de la financiación autonómica: " Un Gobierno serio no hace lo que ha hecho el señor Sánchez, fue una tomadura de pelo con todas las letras y ahora en plena campaña electoral dice que va a pagar antes del 10 de noviembre; no es serio que un presidente del Gobierno juegue con la educación, la sanidad o los servicios sociales como estrategia política para las elecciones, la gente no es tonta ".