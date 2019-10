El mercado de la vivienda turística frena su crecimiento en Málaga

La Costa del Sol cuenta ya con 34.800 pisos vacacionales, que suponen 189.000 plazas

El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, ha presentado esta mañana, en la sede de Turismo Andaluz, el Congreso Europeo del sector Vitur Summit, que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en el Palacio de Ferias de la capital de la Costa del Sol, una cita que contará con los principales representantes institucionales y empresas que operan en este mercado y que busca lograr la excelencia y la innovación. Pérez-Lanzac, eso sí, ha señalado que el mercado está llegando ya a un momento de estabilidad, es decir, que pasado el primer impacto del decreto de la Junta que obligaba a los propietarios a regular estos pisos vacacionales, el crecimiento anual se ha ralentizado.

Pérez-Lanzac ha asegurado que "el crecimiento se ha ralentizado. Lo que hemos tenido es una primera batida de entrar el decreto en vigor en Andalucía. Se han incorporado muchos de esos propietarios, en veranos vemos que también el volumen de registro aumenta, porque son propietarios que viven fuera, vienen, regularizan su vivienda y también se percibe eso. Pero ahora el volumen de registro está un poco más ralentizado que al inicio".

De cualquier forma, los números del sector son importantísimos para el mercado turístico andaluz y costasoleño: en la provincia hay 34.800 viviendas, lo que supone un volumen de 79.000 habitaciones y 182.000 plazas. En la comunidad, los pisos vacacionales son 60.523, 137.000 habitaciones y 314.000 plazas.

El congreso, ha explicado Pérez-Lanzac, tiene una gran envergadura en cuanto a ponentes y alcance, "en Europa, la vivienda turística es un mercado clave" que deja 140 billones de euros. "Concentra el congreso un gran nivel de representantes tanto de las instituciones como del sector privado", ha precisado, incluyendo la presencia, incluso, de miembros de la Comisión Europea o de empresas líder en este nicho como HomeAway o Airbnb, así como operadoras y gestoras. Se van a analizar, por ejemplo, los retos de la movilidad, los servicios, las tendencias de la industria, la situación actual de las plataformas o la radiografía del sector en la Costa del Sol. "Tocaremos aspectos como la movilidad y las tendencias". "En Europa, el volumen de empresas tecnológicas está ayudando a crecer en innovación y la movilidad es un factor clave para este tipo de viajeros".

En cuanto a la normativa autonómica, considera que había necesidad de tener un decreto para regular el turismo vacacional, "tenemos un volumen muy importante de segunda residencia, muchas de ellas se quedan en un uso compartido entre el propietario y la explotación turística". Eso sí, ha dejado claro Pérez-Lanzac la importancia o el anhelo del sector de que haya una normativa nacional que unifique. "Debemos tener a nivel nacional una normativa homogénea", ha indicado, para luego incidir en que es uno de los sectores más fiscalizados, al ser preguntado por la relación que se suele hacer entre los medios entre el turismo low cost y los clientes de estas viviendas, una percepción que ha cambiado. "Esto se está normalizando", ha explicado, por ejemplo gracias a que se haya conseguido que las plataformas sólo publiquen la oferta regulada. "El Gobierno central desde 2018 obliga a las plataformas a compartir los datos de todas las reservas generadas". "Hay una transparencia fiscal absoluta, lo que propicia mayores garantías tanto a la oferta como la demanda". En cuanto a las críticas de los hoteles, ha señalado que el sector ya tiene un "volumen importante de normativa, pero tenemos la necesidad de terminar con los cambios de criterio", ha declarado.

En cuanto a la tasa de basura que grava las viviendas turísticas en la capital, ha dicho estar en desacuerdo con su puesta en marcha el pasado 1 de abril. De hecho, un juzgado ya ha admitido a trámite sus alegaciones. "El propietario ya paga una tasa de basura en el IBI, es un doble hecho imponible. No entendemos que esto esté justificado, no es excesivamente gravosa, pero no está justificado".

Las viviendas turísticas han tenido en 2017 y 2018 un impacto económico en España de 18.600 millones de euros, de los que 3.400 millones han sido generados por el turismo nacional.

En cuanto al congreso, "una cita clave a nivel nacional, este año lo será a nivel europeo. Tenemos incluso a departamentos de grupos hoteleros que se dedican a este sector. El año que viene se va a mantener el carácter europeo. Vamos hacia un modelo de excelencia. Cabe recordar que hay gestores que llevan operando en la Costa del Sol 40 o 50 años".