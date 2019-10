Los aranceles de EEUU no afectarán de forma "excesiva" a los vinos de Málaga

El presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen (CRDO) Málaga y Sierras de Málaga, José María Losantos, ha considerado que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos de la Unión Europea no tendrá una afección "excesiva" en los vinos de la provincia.

Así, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que las exportaciones de los vinos del CRDO se dirigen más a la zona Euro e incluso Asia más que a Estados Unidos. No obstante, ha puntualizado que sí hay producción que sale a América pero es "minoritaria", como es el caso de su bodega que, por ejemplo, sí lleva vino a la costa este.

Losantos, que ha lamentado esta imposición de aranceles, ha añadido que los grandes importadores de vinos de Málaga y Sierras de Málaga no están en Estados Unidos sino en la zona Euro, como los países nórdicos, Francia, etcétera. No obstante, ha pedido "paciencia" puesto que se está hablando de que se incluye a vinos "pero no hay nada totalmente confirmado".

"El vino dulce no tiene una exportación importante y no nos va a influir con exceso, no es la aceituna de mesa que les han dado palo importante", ha manifestado Losantos: "Nuestra producción no es grande pero no es lo mismo un uno por ciento de un millón que un uno por ciento de 10.000", ha ejemplificado.

Es más, según el presidente del CRDO Málaga y Sierras de Málaga, "siempre afectará pero más lo hará el 'brexit", por las exportaciones de vinos malagueños a Reino Unido, que son mayores, incidiendo en que están "muy atentos" a lo que pueda ocurrir al respecto.