Adelante pide datos sobre los "desperfectos" en la obra del pabellón del Puerto de la Torre

Adelante Málaga quiere saber si se va a retrasar la apertura del polideportivo de balonmano del distrito de Puerto de la Torre tras los daños causados por el temporal del pasado mes de septiembre.

Así, en una pregunta del portavoz de la formación de izquierdas, Eduardo Zorrilla, se pide información al equipo de gobierno municipal sobre cuál ha sido la evaluación final de los daños en este edificio en construcción y qué consecuencias va a acarrear en cuanto a retrasos en el plazo de ejecución de la construcción y al incremento del coste final de la obra.

Ha recordado a Europa Press que las lluvias y el viento de mediados de pasado mes de septiembre afectaron a las obras de construcción del pabellón de balonmano que se está ejecutando en el distrito de Puerto de la Torre, causando el desprendimiento de parte del techo y la estructura.

"Este pabellón es una aspiración histórica de los once clubes y las más de 1.700 personas federadas en esta disciplina deportiva en la ciudad, una parte significativa de ellas, más de 600, en categorías de deporte base", ha incidido Zorrilla, al tiempo que ha añadido que "Málaga es una ciudad con gran actividad deportiva de base y con muchas carencias en infraestructuras para ello".

En este punto, la viceportavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, ha afirmado que "los vecinos de Puerto de la Torre llevan muchos años sin instalaciones deportivas y prueba de ello es la piscina, que lleva cuatro años cerrada".

El espacio está edificado sobre una parcela municipal de 2.900 metros cuadrados y con un presupuesto de ejecución de aportación municipal de 1.800.000 euros, su construcción fue adjudicada a la empresa Obras Generales del Norte S.A.

Los trabajos se iniciaron el 30 de noviembre de 2018 y su finalización estaba prevista para antes de finales del presente año 2019. No obstante, los daños del temporal "hacen saltar la duda de si esta fecha variará y el coste que ello pudiera suponer", ha señalado Zorrilla, que considera "inadmisible que una instalación que aún no se ha abierto al público no haya sido capaz de aguantar la lluvia".