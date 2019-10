Un malagueño se reencuentra con Arnold Schwarzenegger tras 52 años

Gracias a una sorpresa de su hijo, el malagueño Jesús Jiménez, campeón de España de Culturismo y quinto en Míster Universo en 1967, se reecontró con Arnold Schwarzenegger en Barcelona, con quien entrenó y compartió piso tres días en Londres en vísperas del campeonato del mundo.

A Jesús Jiménez Astorga (Málaga, 1942) se le llenaron los ojos de lágrimas cuando, al seguir la indicación de su hijo, se dio la vuelta y vio un enorme cartel del actor y político Arnold Schwarzenegger. Estaban en la Fira de Barcelona, donde del pasado 20 al 22 de septiembre se celebró el macroencuentro deportivo Arnold Classic Europe que promueve el famoso actor y exgobernador de California.

Pero si ya esta visita fue una sorpresa inesperada, más lo fue llegar a la mismísima presencia del actor, mientras el público no dejaba de fotografiar al malagueño, que entró en las instalaciones en silla de ruedas para no forzar la rótula.

«Llevaba detrás un año hablando con la organización para darle una sorpresa a mi padre. Les envié su currículum y se quedaron muy impresionados. Me dijeron que iban a hacer lo imposible porque Arnold Schwarzenegger tenía una agenda muy apretada» cuenta a La Opinión de Málaga su hijo, que también se llama Jesús y que preparó para este encuentro un cartel con un fotomontaje en el que se veía a su padre y al actor norteamericano de origen austriaco, en el certamen de Míster Universo de 1967 celebrado en Londres.

En realidad, no compartieron escenario, porque participaron en categorías distintas, pero sí que convivieron durante tres días en la casa de Wag Bennet, el propietario de un gimnasio en el distrito londinense de Forerst Gate.

«En tres días que estuve viviendo allí, Arnold me cambió la rutina de pose, me dijo que la que yo llevaba no me iba y que por qué no seguía la misma que él. Como no competíamos en la misma talla (él era talla alta y yo media), no hubo problema. Decía que los ejercicios había que hacerlos lentos y concentrado. Tenía magnetismo», recordaba el año pasado a La Opinión Jesús Jiménez Astorga.

Por entonces, el malagueño tenía 25 años y el joven austriaco Arnold Schwarzenegger, 20. En esos días entrenaron juntos para el campeonato de Míster Universo. Jesús Jiménez Astorga quedaría quinto en su categoría y Schwarzenegger, campeón en su talla.

52 años más tarde los dos antiguos culturistas se volvieron a encontrar. «Arnold se portó fenomenal, mi padre se puso de pie para la foto y al día siguiente la organización nos invitó a una charla, estuvimos el día entero viendo las competiciones», cuenta Jesús, hijo.

Arnold Schwarzenegger, que departió unos minutos con Jesús Jiménez Astorga, le firmó la foto de 1967 en la que salían los dos. «Fue muy emocionante, una sorpresa muy grande», confiesa a este diario el veterano culturista de Málaga, que además de quinto del mundo llegó a ser campeón de España y de Andalucía.

Pero todavía le aguardaban más sorpresas, porque tras la visita a Barcelona su hijo le llevó a Londres para que viera la casa de Wag Bennet en la que se alojó con Schwarzenegger y otros deportistas, en el 335 de Romford Road.

Además, también visitó el Teatro Victoria Palace, donde se celebró la competición de Míster Universo. «Jamás en la vida me podía imaginar que volvería con mi familia a los sitios donde estuve», confiesa Jesús Jiménez Astorga, que ha sido juez de campeonatos internacionales y uno de los fundadores de la Asociación Mundial de Culturistas (WABBA).



Proyecto de documental

Como explica el hijo, este viaje ha dado pie a que comience a preparar un documental sobre la intensa trayectoria de su padre. Como recordaba este el año pasado, fue a los 16 años, mientras estudiaba un curso con los salesianos de Córdoba y paseaba con su clase, cuando vio en un kiosco una revista de culturismo y conoció por primera vez esta práctica deportiva. Hace también 52 años que el malagueño participó en el rodaje de la película 'Una bruja sin escoba', una coproducción de España y Estados Unidos.

El pasado ha vuelto a su vida cargado de recuerdos y emociones para este malagueño gracias a este viaje inolvidable.