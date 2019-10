Robert Boyd: Difundir la figura del héroe en su tierra natal

Hacía medio siglo que José Antonio Sierra, abulense residente en Málaga y miembro de la Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831, no visitaba Derry-Londonderry, la segunda ciudad más importante de Irlanda del Norte. Por entonces era corresponsal del diario Informaciones y de la Agencia EFE y cubría la cruenta guerra del IRA.

El pasado agosto acudió a pasar unas semanas a esta ciudad con dos nombres, el que le da la población católica (Derry) y la protestante (Londonderry).

Y siguió el ritual de toda ciudad que visita: «Siempre me voy directo a la biblioteca». Así que en la Biblioteca Central de Derry, todavía con la maleta en la mano, entró y preguntó a los bibliotecarios si tenían información sobre su paisano Robert Boyd (1805-1831), el joven de Derry que conoció al general José María Torrijos en su exilio en Londres y terminó uniéndose a sus filas, por lo que fue fusilado con el militar español y sus hombres el 11 de diciembre de 1831 en las playas del Bulto, en Málaga.

«Buscaron y preguntaron pero no tenían nada ni lo conocían. Entonces les dije que lo único que podía hacer era ofrecerme y darles una charla sobre la importancia en Málaga y acerca de las relaciones culturales entre Irlanda y España», resume. La charla tuvo lugar el 9 de agosto en la misma biblioteca central ante una docena de personas.

Entre ellas, no pudo estar la alcaldesa de Derry, Michaela Boyle, por motivos de agenda. Porque, poco antes de la charla, José Antonio Sierra, que habla un fluido inglés, fruto de sus 33 años en Irlanda, donde ha trabajado en el fomento del español y es además el precursor del Instituto Cervantes, se dirigió al Ayuntamiento para pedir una cita con la alcaldesa de Derry, Michaela Boyle.

«Aunque me dijeron que era imposible porque sólo daban cita con 15 días o un mes de antelación, al día siguiente me llamaron para ver a la alcaldesa», cuenta. José Antonio Sierra le habló de Robert Boyd y le recalcó que era un ejemplo de cómo «un protestante se une a un grupo de católicos para luchar por una causa que consideraba justa, algo que podía ser un ejemplo no solo para Derry sino para cualquier sociedad, pero sobre todo aquí, con dos comunidades profundamente divididas».

También le resaltó que, aparte de recordar su gesta, el vínculo entre Derry y Málaga que supone la figura del joven fusilado en Málaga a los 26 años, «podía servir para enlazar las dos ciudades con iniciativas como el intercambio de idiomas o de bibliotecarios, de crear un vínculo cultural».

«Me dijo que habría que verlo, que tendría que ser un acuerdo entre ambas partes pero desde luego, que había que hacer algo para recordar en Derry a Robert Boyd», resume José Antonio Sierra, que comenta que la visita fue tan productiva, que al día siguiente Michaela Boyle le invitó a un foro internacional al que asistían representantes de Estados Unidos, para que dijera unas palabras sobre Boyd. «Me dijo que quería ponerme como ejemplo a la hora de establecer puentes».



Documental sobre Boyd

Además de hacerse eco la prensa local de la historia de su desconocido paisano, a la charla que impartió en la biblioteca acudió el periodista Ciaran O'Neill, antiguo director del diario Derry News. Después de escucharle, ahora se propone viajar a Málaga el próximo mes de diciembre para realizar un documental sobre la gesta de Robert Boyd y Torrijos y grabar las actividades y conmemoraciones en torno a la figura de José María Torrijos y sus hombres.

A este respecto, José Antonio Sierra destaca que el hecho de que el joven de Derry sea conocido en Málaga se debe a la labor de la Asociación Histórico Cultural Torrijos y a su responsable Esteban Alcántara.

En su opinión, esta pica en Flandes que ha puesto con sus gestiones en Derry puede servir para unir a las dos ciudades, «siempre y cuando ambos ayuntamientos se conozcan e incluso pueden estudiar la posibilidad de hermanarse, de que establezcan una relación y dar a conocer la oferta cultural de Málaga allí y dar a conocer Derry aquí, que es una ciudad preciosa... se trata de unir», subraya.

En la hermosa iglesia de San Agustín, en Derry, una placa colocada hace más de 80 años recuerda a Robert Boyd. Gracias a José Antonio Sierra, el héroe romántico ha vuelto a salir del anonimato en su tierra natal.