Comienza el mes de octubre con un impropio terral y la rumorología propia de un periodo político convulso, desagradable y ventoso de procedencia noreste, que presagia acontecimientos poco democráticos y menos pacíficos aun. Esto no es nuevo, ya que hoy se cumplen dos años del discurso del Rey a la nación, temblorosa como un conejo paralizado por el pánico ante la presencia de una jauría, discurso que caló en el solar patrio como la lluvia mansa, pero firme que frecuenta los países civilizados. Hoy no queda nada del efecto sedante y valiente, que aquellas palabras produjeron en la inmensa mayoría de ciudadanos. Y cuando digo nada, quiero decir nada, con la salvedad de que el miedo previo ha sido sustituido por el hastío, el tedio y el aburrimiento.

Temporalmente, este pueblo timorato y avergonzado, recuperó el orgullo y la conciencia de ser algo y alguien en la Historia y los balcones se poblaron de banderas españolas y las calles se llenaron de personas que manifestaban simplemente que éramos españoles y queríamos seguir siéndolo. Podíamos haber sido suecos, o guatemaltecos, e incluso mongoles, pero somos y queremos seguir siendo españoles. Españoles libres, e iguales, respetuosos de las leyes y defensores de esta casa común, que se llama España. Que no es un nombre malsonante, ni espantoso. Es un hermoso nombre, eufónico y significativo. Imaginen las reacciones de la ignorante muchachada catalana, o andaluza -esto da igual en el campo de la ignorancia- si nos llamáramos Reino Unido y cantáramos Dios salve al Rey, o si habláramos sin cesar de la «grandeur de la patrie», cantando un bellísimo himno, que tiene tras sí las inmensas oleadas de sangre de la Revolución, o el imperial Napoleón, que asoló y expolió Europa, empezando por España. O si nuestro himno tuviera un estribillo -¿cuándo vamos a tener una letra del himno?- que cantara a pleno pulmón Deutschland uber alles. ¿Imaginan? O a lo mejor no pasaría nada, porque nuestros gentiles muchachos y muchachas habrían tenido una educación inteligente, sólida y veraz. Y no sentirían ningún tipo de repulsa, o vergüenza de los símbolos de su patria, como normalmente, no sienten vergüenza, ni repulsa de sus padres, sean quienes sean. Esto es lo normal en países civilizados y democráticos. Lo anormal es la típica vergüenza ajena española y el pudor burgués al qué dirán y a no significarse, mientras el país atraviesa un momento de verdadera crisis nacional. Lo anormal es el desconocimiento del valor de los símbolos, sin los cuales, el ser humano no puede identificarse, ni comunicarse. Parece ser que la semiótica y la simbología no entran en los planes de estudio actuales, cosa comprensible, dada la dificultad de la materia, pero nuestros jóvenes deberían saber que un símbolo quiere decir que «algo significa algo para alguien». Así de simple y de fácil. Y así como el lenguaje sirve para comunicarnos, los símbolos sirven para identificarnos como miembros de un proyecto común. Y esos símbolos tienen que representar una vida libre, plena, sin miedos, sin ofensas, sin extorsiones, sin imposiciones, sin restricciones, una vida en la que todos podamos sentirnos libres de expresar lo que queramos, dentro del absoluto respeto a las leyes y a la Constitución. Esto que parecen obviedades, no lo son, cuando un arquitecto, entrado en años, pierde la razón que pudiera tener en sus opiniones y vierte una botella de alcohol sobre la cabeza de una periodista, que está haciendo su trabajo en directo en la calle de una ciudad de un país libre. Esto ha ocurrido hace dos días en Cataluña.

Es posible que algunos, o muchos, hayan sentido un cierto repelús, al leer el título de este artículo. Los respeto, pero no los comparto. No podemos vivir sin símbolos, es imposible, todo lo que hacemos, decimos, o manifestamos está lleno de simbología. Y la bandera es uno de esos símbolos imprescindibles. Hasta la Unión Europea, tan transfronteriza y transparente, diseñó la suya propia, porque una estructura política no existe, si no tiene su propia simbología. De la misma forma que una marca comercial, o una gran empresa, es un signo de identificación.

Ahora cuando acabe de escribir estas líneas, colocaré la bandera de España en el exterior de mi casa, durante la semana del 12 de octubre. Y recordaré los versos de Rubén Darío: «ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda€». Bien visible y me gustará verla ondear a la caída de la tarde, movida por la cercana brisa del mar. Del mar en el que nacieron la filosofía, el derecho, el arte y la cultura.

Y no voy a ponerla porque fuera la bandera de mis padres. Ni porque la instituyera Carlos III, ese gran rey. Ni porque tantas personas de buena fe hayan muerto pensando en ella. Ni porque mis padres me educaran en el respeto a los símbolos y a cuanto representan. Y, mucho menos, porque fuera la bandera del franquismo, porque no lo es de ninguna manera, de la misma forma que Isabel y Fernando no eran sobrinos de Franco. Y yo nunca fui franquista. Voy a colocarla porque quiero y porque en mi casa, gracias a lo que ella representa, puedo hacer lo que me dé la gana. Igual que cada uno en la suya. Porque gracias a lo que ella simboliza, vivimos, amamos, convivimos y disfrutamos con quien queremos y de lo que queremos. Somos libres por lo que ella simboliza. Pensamos y nos expresamos libremente por lo que simboliza, Porque no se impone a nadie. Porque gracias a lo que ella simboliza, las regiones de España disfrutan de una autonomía, como jamás en su historia han disfrutado, lo cual no quiere decir que a mí el tema me guste, ni mucho, ni poco. Especialmente Cataluña y su inventada recreación histórica. Porque la bandera es el símbolo de una Constitución, que con todas sus imperfecciones, que las tiene y no pequeñas, nos ha dado los años más libres, democráticos, pacíficos y fructíferos de nuestra vida como pueblo. Porque a pesar de la corrupción, no tan generalizada como muchos pretenden, merece la pena vivir en España, que es hoy un país digno de ser vivido y amado. Uno de los países más libres del mundo, cuya libertad se encuentra hoy amenazada por las reacciones que pueda producir una sentencia judicial condenatoria de unos individuos que, ostentando la autoridad y la representación del Estado en un territorio concreto, utilizan esa autoridad para violentar las leyes, e intentar destruir la estructura del Estado al que representan. Ni más, ni menos. Y ese temor se produce con relación a un porcentaje de población nacional realmente insignificante, si no fuera por una disparatada ley electoral, que ningún partido se ha atrevido a modificar por múltiples razones, generalmente egoístas.

La autoridad del Estado se impone y el poder se ejerce. Lo contrario carece de sentido y hasta de explicación, salvo que las plantas trepadoras de la traición repten ascendentes, asfixiando el tronco del árbol de la libertad, la democracia y la unidad nacional. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Estamos hablando de unidad nacional. Desconozco si los que hablan de «cohesión territorial» se refieren a la posibilidad de un terremoto, cosa no descartable.

Ya no están de moda Gabriel Celaya, o Blas de Otero y, menos aún, Miguel Hernández, que murió «la boca contra la grama, apretados los dientes y decidida la barba», pero voy a terminar hoy con unos versos suyos, que me conmovieron en mi juventud:

«No soy de un pueblo de bueyes

que soy de un pueblo que

embargan

yacimientos de leones,

desfiladeros de águilas

y cordilleras de toros con el orgullo en el asta.

Nunca medraron los bueyes

En los páramos de España».