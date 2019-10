"Me consta que una clienta habitual se llevó uno de los diez cupones agraciados"

Ha sido casi como llegar y "besar el santo". Así resume su corta experiencia como vendedora de la ONCE Pilar Jiménez, que entre el domingo y el lunes repartió diez cupones con un montante de 350.000 euros en premios. Después de formarse a través de la organización nacional, esta malagueña empezó a trabajar en junio y actualmente "reparte la suerte" cada domingo en la plaza de la Constitución y, "el resto de la semana, en El Corte Inglés".

Casada y madre de dos hijos, Pilar confiesa que empezar a formarse y a ejercer de vendedora le ha "cambiado la vida". Como consecuencia de la discapacidad que presenta, durante años intentó sin éxito abrirse camino en el terreno laboral. "Me formé inicialmente con la propia ONCE como controlador de acceso para eventos o administraciones públicas, pero los trabajos a los que después tenía acceso vi que eran muy precarios. Por eso finalmente opté por informarme y vi en la posibilidad de ejercer como vendedora una salida a mi situación. A mí me han salvado".

"Ahora estoy muy contenta. No sólo por haber dado mi primer premio importante, que ya es una suerte el que me haya tocado venderlo y que hayan sido hasta diez los cupones físicos que han resultado premiados, sino también porque la ONCE tiene a unas personas muy sensibles y muy humana. Además de la función social que se realiza, a nosotros nos tratan estupendamente", alega.

Pilar vendió el domingo cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la plaza de la Constitución. Es el premio máximo, a las cinco cifras. "Fueron por adelantado, a personas que llegan y te dicen dame el número que tengas. Y los lunes estoy en el stand de El Corte Inglés y ahí vendí los otros cinco. Me consta que una cliente habitual se llevó uno de los agraciados con este premio tan importante", confiesa.

Muchos clientes fijos le suelen decir a Pilar que no creen que vaya a tocarles un premio, pero siguen comprometidos por el objetivo social de la organización. "Ahora les tendré que decir que vean cómo también toca", bromea. Este martes en su caso le tocaba descanso. La certeza de que había repartido tanto dinero le llegó por parte de un compañero, que a primera hora de la mañana la felicitaba por WhatsApp: "Al intente miré los papeles y me llevé la alegría de saber que había repartido el premio a las cinco cifras".

En Málaga se ha vendido otro cupón más premiado a las cinco cifras, el que en la calle Isaac Peral tuvo la suerte de entregar el vendedor Alejandro Márquez. Pero además otros 210.000 euros se han repartido por las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, de manera que el montante en Andalucía se ha elevado a 595.000 euros con motivo del sorteo de este lunes

Este sorteo estaba dedicado al 20 aniversario de la reapertura del Liceo de Barcelona y en concreto ha distribuido otros 140.000 euros en Huelva y 35.000 euros en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Coria del Río (Sevilla) respectivamente. La ONCE recuerda que el Cupón Diario ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.