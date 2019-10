Inmaculada Gálvez cerrará con el 11 la lista de Más País tras un cambio de criterio

El regreso a la política de la abogada malagueña Inmaculada Gálvez no será en los puestos altos de la lista de Más País, sino en el número 11 que cierra la candidatura, según confirmaron fuentes cercanas al partido de Iñigo Errejón.



Un cambio de criterio a última hora de la formación motivó que en el equipo que lidera Carmen Lizárraga la ex parlamentaria de Los Verdes ocupe este lugar de carácter más simbólico con el que queda reflejado su apoyo a este proyecto político. Sin embargo, la que también destacara por su labor de denuncia contra el urbanismo de Jesús Gil había sido anunciada en las listas que refrendaron sus bases el domingo como un fichaje más ambicioso al ocupar el tercer lugar inicialmente e incluso barajarse que fuera el número 2.



Al aceptar su regreso a la política, Inmaculada Gálvez mostró su disposición "a trabajar fuese en el puesto que fuera" y no vio con malos ojos la idea de ocupar la segunda, tercera o cuarta plaza de la lista como confirmó el partido, pero tampoco rechazó un puesto más bajo como finalmente ha sucedido.



Nuevo salto a la política

A la hora de glosar los motivos por los que ha decidido dar este nuevo salto a la política, Inmaculada Gálvez hablaba, sobre todo, de personas concretas. La que fuera parlamentaria de Los Verdes y azote del urbanismo feroz de Jesús Gil recordó en primer lugar al desaparecido José Luis Serrano, el exportavoz de Podemos en el Parlamento andaluz que falleció tras una dolorosa enfermedad y al que considera su "maestro de Ecología". "Él me hablaba de la increíble capacidad intelectual de Íñigo Errejón", añadió Gálvez.

Asimismo, el reciente movimiento contra el cambio climático y el hecho de luchar para que sus dos hijas y sus dos nietos vivan en un país mejor terminaron de empujarla hacia la aventura que ahora comienza: "En su momento, leí muchos textos de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón; e incluso en un mitin de Errejón mi hija, con 25 años, terminó llorando de la emoción, así que ahora me presento por ella, que no puede porque está viviendo en París".

En esta línea, Inmaculada Gálvez expresó su deseo de aportar sus conocimientos en numerosas cuestiones relacionadas con el ámbito de la justicia, la administración y la fiscalidad ecológica, así como el amplio bagaje que adquirió en su etapa de parlamentaria cuando abordó temas relacionados con el medio ambiente, la igualdad o el urbanismo: "Llego con ganas de acción y de trabajar, esa va a ser mi mayor aportación", recalcó la abogada malagueña.