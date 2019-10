"Los propietarios del Málaga nos manifiestan que van a cumplir con el plan de viabilidad"

La edil de Cultura y Deporte y portavoz de CS en el Consistorio considera que la política de museos de la ciudad ya está consolidada y ahora hay que volcarse en proteger el patrimonio, por lo que destaca la existencia de un plan «ambicioso» con la Junta con el fin de comprobar qué necesita la Alcazaba a largo plazo y actuar sobre el monumento.

­Noelia Losada es concejala de Cultura, Deporte, del distrito Teatinos y portavoz de Cs en el Ayuntamiento. Tiene ante sí retos como hacer realidad, con el concurso de la Junta, la rehabilitación del convento de la Trinidad, impulsar el yacimiento fenicio del Cerro del Villar o decidir qué sucede finalmente en la parcela que ocupaba el edificio del Astoria, que ahora está siendo demolido. En esta entrevista, repasa los puntos principales de gestión hasta 2023.

¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para que el Málaga CF pueda salvar la situación?

Bueno, hemos tenido reuniones entre las instituciones, también con representantes del Málaga, sobre todo con la idea de que todos tuviéramos la misma información, una información actualizada de cuál es la situación real, una información veraz, también con la Liga. No tenemos los datos exhaustivos de cuál es el plan de viabilidad, pero sí que se nos han esbozado las líneas generales, si ese plan se cumple la situación no sería tan crítica. Ahora lo que hay que hacer es ser exhaustivos con el plan presentado.

¿La propiedad está por cumplir el plan?

Sí, la propiedad nos manifiesta que van a cumplir ese plan y que es viable si ello se lleva a cabo, nosotros no podemos hacer de momento más que vigilar que, efectivamente, ellos vayan cumpliendo con las cosas que nos han ido diciendo que iban a llevar a cabo.

Málaga acoge la Gala de los Goya en enero de 2020. ¿Han estudiado el impacto económico del evento en la ciudad?

En Sevilla el retorno fue de 5 millones de euros, teniendo en cuenta que la gala les costó 1,7 millones, pues efectivamente el retorno ha sido exponencialmente muy superior a la inversión realizada. Esperamos que en Málaga se mejore esa cifra de retorno, esperamos hoteles llenos, impactos publicitarios y de imagen de la ciudad y esperamos mejorar esa cifra de retorno de los 5 millones de euros de Sevilla.

¿El Martín Carpena reúne las condiciones para acoger la gala?

Sí, si no nunca se hubiera llevado a cabo. La Academia tenía otras sedes posibles. La visita al Carpena para determinar si podía ser viable o no fue de horas examinando hasta el último rincón. A ellos les supuso un reto, porque es verdad que están acostumbrados a hacer la gala siempre en un teatro o en un auditorio, y también les supone un reto de cara a demostrar que otras ciudades que no tienen auditorio o que no tienen espacios de este aforo, pueden reconvertir otros espacios para celebrar estos eventos. Además, el Carpena es muy versátil, ya ha albergado diferentes actividades.

El Festival de Málaga ha adquirido una gran relevancia. ¿Hacia qué lugar debe caminar ahora el evento?

Málaga es en los últimos años la ciudad del cine. La apuesta por el cine cada año va a más. De hecho, creemos que se van a conseguir más fondos de la Junta este año para el Festival de Cine, que además traigamos los Goya sirve para reforzar más esta apuesta de ciudad por las artes escénicas y audivisuales, empuja todavía más a visualizar el Festival de Cine, a ponerlo en el lugar que creemos que se merece, y por ponerle un ejemplo, nuestro gerente, Juan Antonio Vigar, ha sido jurado en San Sebastián. Ya se empieza a considerar que Málaga es un referente a nivel de cine en España, la gala corrobora ese podium que ocupamos junto a los grandes del cine.

¿Cómo está el proyecto del Neo Albéniz?

Bastante avanzado. Ya está el proyecto, ha pasado por Junta de Gobierno Local, esperemos que con la dotación presupuestaria de 2020 empecemos a hacerlo. Hay que licitar la obra. Está creciendo tanto la industria que creemos necesitar un nuevo espacio para que empresas del mundo audiovisual se instalen. Y se ofrezcan servicios. Todo suma.

¿Qué se está haciendo para conseguir un auditorio?

El auditorio es un proyecto muy ambicioso en cuanto a coste. Málaga necesita un auditorio, lo que pasa es que es un proyecto sobre el que tenemos de estar de acuerdo económicamente las cuatro instituciones, la Junta, el Gobierno, la Diputación, nosotros e incluso patrocinios que podamos encontrar privados. Por lo tanto, va a ser un acuerdo a cuatro, en el que estamos hablando y viendo la viabilidad de hacerlo, pero sí, está en nuestra mente en estos cuatro años hacer el auditorio, o por lo menos, si no se puede hacer, ir dando los pasos para que en un futuro esté aquí el auditorio.

La política de museos del equipo de gobierno ha suscitado críticas de la oposición al requerir mucha inversión. ¿Ha concluido ya esta política expansiva, necesitamos más museos, menos...?

Yo creo que la política de museos está consolidada, es verdad que Málaga ha alcanzado un nivel buenísimo en cuanto a museos, queda pendiente ver lo que se hace en la Trinidad, la propuesta desde el Área de Cultura es hacer un museo vivo, no solo que sea expositivo, que sea divulgativo y de formación, por tanto será un poco especial. Está muy consolidada esta política, hasta ahora ha sido acertada, quizás hay que estructurar algunas cosas y reorganizar para que la optimización del coste y los recursos que se invierten sea los menores posibles para los ciudadanos, y ahora yo creo que llega la hora de invertir en patrimonio, llega la hora de La Alcazaba, la hora del Cerro del Villar, y creo que llega la hora de mirar qué tenemos de patrimonio, ponerlo en valor y empezar a cuidarlo.

¿Cómo va el plan especial de la Alcazaba y Gibralfaro?

Ahora mismo en la Alcazaba se acomete una dotación de 150.000 euros de 2017, hay dos más previstas, pero son acometidas que vamos reparando, es mantenimiento, lo que quiero es un plan mucho más genérico de qué necesita la Alcazaba de aquí a largo plazo, inclusive si se pudieran recuperar el barrio de viviendas sería lo idóneo. Vamos a establecer ese plan en colaboración con la consejería, que se necesita para ser más ambiciosos y acometer las cosas antes de que se produzcan.

¿Qué se necesitaría?

Eso es de lo que se trata. Fanny de Carranza es la persona encargada desde Urbanismo, Patrimonio pertenece a Urbanismo, de este asunto. Se está elaborando un informe para la Alcazaba y queremos que se dote económicamente.

Cuando habla del barrio de viviendas...

En la Alcazaba hay una parte que se pudo restaurar y hay una zona, que quizás por el deterioro que sufre, y porque los restos que quedan no eran tan significativos, no se acometió, no está a la exposición pública. Me gustaría que se diera una vuelta, que se retomara el tema de si hay más zonas de la Alcazaba que pueden estar expuestas y se pueden recuperar y exhibir.

¿Qué proyecto tiene para el Cerro del Villar?



El alcalde quiere que la Trinidad acoja las piezas arqueológicas halladas a partir del 85...

Claro, a partir del decreto del 84, todo lo que aparezca a partir de ahí es de nuestra comunidad. Los restos anteriores son del Estado. Deberíamos contar con el beneplácito de la Administración central para que nos cedieran todos esos elementos, están en la Aduana, hay numerosos restos arqueológicos que no están expuestos, para que a partir de lo encontrado en el 85 podamos albergar un lugar en la Trinidad, con no sólo lo aparecido a partir del 85, sino además todo lo que va a aparecer a partir de ahora. Seguimos haciendo excavaciones, que el Astoria estamos derribándolo, no sabemos qué va a aparecer, si va a ser de entidad, si no, si podrá ser transportado, o se debe dejar en el lugar, Málaga continúa siendo un lugar€ cada vez que excavamos encontramos algo. Lo que aparezca hay que tenerlo en algún sitio, tenerlo en cajas es un despropósito. Vamos a tenerlo. La Trinidad tiene 5.500 metros cuadrados. No sólo puede ser un espacio expositivo, sino también un lugar de talleres, de conferencias. Me encantaría que sea un lugar, que no existe, de maestros artesanos, que trabajen los forjados, la madera.

¿Veremos el convento rehabilitado en este mandato?

He encontrado por parte de la consejería mucha predisposición a que eso sea así, lo que es novedoso en relación a lo que había antes, por lo tanto si me pregunta mi sensación es que sí, la consejera el otro día preguntaba ya si sacábamos a licitación. Yo tengo la sensación de que sí, que el convento de la Trinidad será una realidad en este mandato.

En relación al Astoria, ¿aboga por dejar la plaza diáfana y conservar los restos o por el edificio translúcido ya proyectado?

Lo que me apetece es que Málaga tenga cada vez más patrimonio, lo que me encantaría es que aparezcan unos restos de tal entidad que supusieran un valor añadido a lo que ya tenemos arqueológicamente en Málaga. Sería espectacular con la Alcazaba y el Teatro Romano al lado. Si no aparece nada, pues ya tenemos un acuerdo de cogobierno, en el que no me puedo ceñir exclusivamente a lo que yo desearía, quizás fuera por ahí, dejar la plaza sin construcción, pero en el acuerdo nos hemos comprometido a que si aparecen restos de entidad, se ponen en valor, si aparecen restos de mediana entidad que puedan ser integrados en el edificio proyectado, se integrarán y si no aparece nada, se construirá.

Ya hay fecha para reabrir el CAC. ¿Por qué ha estado cerrado?

Lo que ha pasado es el procedimiento administrativo que marca la ley: se saca a concurso la concesión, la gana una empresa, y el resto de empresas, la ley les ampara, y apelan, y hay un periodo en el que hay que estudiar los expedientes, estudiar las alegaciones, y en este trámite se ha alargado más de lo deseable, porque se tienen que cumplir los plazos que determina la ley. Afortunadamente el CAC va a abrir la semana que viene con la primera exposición, por lo tanto pues nada más que desear que a partir de ahora sólo hablemos del CAC por los éxitos de sus exposiciones.