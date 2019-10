La ONCE reparte casi medio millón de euros entre 23 vecinos de Huelin

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha repartido 460.000 euros entre 23 vecinos de la calle La Hoz, en el barrio de Huelin, de Málaga. La vendedora de la ONCE Rosa María López, vendedora desde 1988, vendió 23 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en su punto de venta, ubicado en el número 39 de la calle La Hoz.

El sorteo de este sábado 12 de octubre estaba dedicado a las Fiestas del Pilar de Zaragoza y su Rosario de Cristal y ha llevado el resto de premios a Extremadura, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Y para el próximo viernes, 18 de octubre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 39 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.