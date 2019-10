Málaga será durante dos días la capital mundial de la masonería adogmática liberal

Jean Philippe Hubsch, Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, abordará los retos y las perspectivas de la masonería actual en una conferencia que impartirá en el Ateneo de Málaga, el próximo viernes, a las seis de la tarde. Bajo el título "El Gran Oriente de Francia, una Obediencia masónica del siglo XXI", el representante de la masonería adogmática liberal disertará sobre la situación de la sociedad actual y las respuestas que la masonería puede aportar.

Málaga se convierte, así en la sede mundial, durante dos días, viernes y sábado, de la masonería adogmática liberal, al acoger un encuentro a nivel internacional.

Entre los actos a celebrar, además de la conferencia de Jean Philippe Hubsch, se ha programado un emotivo acto de ofrenda floral en el monumento a Torrijos, en la plaza de la Merced, que tendrá lugar una hora antes, a las cinco de la tarde del viernes.

Asimismo, a lo largo de la mañana del sábado, y en la sede del Ateneo, se celebrarán tres mesas redondas que abordarán temas tan cruciales como "Desarrollo sostenible", "Laicidad" y "Europa", y en las que participarán expertos en cada una de las materias.

La masonería adogmática liberal es una "institucio?n esencialmente filantro?pica, filoso?fica y progresiva, tiene por objeto la bu?squeda de la verdad, el estudio de la moralidad y la pra?ctica de la solidaridad; trabaja por la mejora material y moral, por la perfeccio?n intelectual y social de la Humanidad. Tiene por principios la tolerancia mutua, el respeto para con los otros y para consigo mismo, la libertad absoluta de conciencia", según se puede leer en el artículo primero de su constitución.

A diferencia de otras obediencias, las mujeres y los hombres se integran en las logias en absoluta igualdad de condiciones. Así lo expresa Teresa Bellido, Venerable Maestra de la Logia Tartessos, quien explica que "en la Masonería adogmática la mujer participa como una hermana más. En el Gran Oriente De Francia hay mujeres con altas responsabilidades, que son venerables maestras, que desempeñan trabajos cruciales en las logias€ como no puede ser de otra forma. Cualquier otra opción sería contraria al mensaje masónico, a la esencia de la Masonería en sí".

Aunque la labor de los masones es ante todo personal, indica Bellido, "aspiramos a ser un colectivo de individuos pensantes, capaces de cuestionar lo que se les quiere imponer, y no una masa fácilmente manejable a la que se le puede conducir por los senderos de la manipulación. Ese es nuestro primer objetivo. El segundo es que nuestras aportaciones puedan hacer avanzar a la sociedad". Un ejemplo concreto, explica, "es en el que está ahora mismo trabajando la masonería española: elaborar un documento sobre la eutanasia. Y esto es sólo un ejemplo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU es otro ejemplo, un texto redactado por un francmasón del GODF. A nadie se le puede olvidar que la Masonería alumbró la revolución francesa o la Constitución americana".

La masonería adogmática, en tanto que compuesta por personas librepensadoras, aboga por una sociedad en la que la religión, sea la que sea, esté fuera del ámbito de las instituciones. La Constitución del Gran Oriente de Francia (GODF) afirma que se consideran "las concepciones metafi?sicas como dominio exclusivo de la apreciacio?n individual de sus miembros; rechaza toda afirmacio?n dogma?tica, da?ndole una especial importancia a la laicidad". En ese sentido, la Venerable Maestra de la logia Tartessos aclara que "no estamos en contra de ninguna creencia y en nuestras logias los hermanos y hermanas son lógicamente libres de creer en lo que quieran, o no. Eso queda para cada cual. Lo que no se permite es el proselitismo religioso, ni político, en el seno de las logias".