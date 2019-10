Extraerán dos piletas para teñir pieles del XVIII halladas durante las obras del metro

El grupo municipal socialista denunció ayer el hallazgo de nuevos restos arqueológicos en el trazado del metro de Málaga, en esta ocasión encontrados al lado del edificio de la Agencia Tributaria, en la avenida de Andalucía. La Junta de Andalucía, sin embargo, explicó ayer a este periódico que no se trata de restos arqueológicos de la época nazarí como los anteriormente localizados, sino que ya se habían detectado. Asimismo, los dató en el siglo XVIII y afirmó que se van a extraer dos piletas que servían para teñir pieles, que es lo que se conservará.

El PSOE, por su parte, criticó el hecho de que no se conociera su hallazgo ni se haya informado del mismo. «Se encontraron delante de Hacienda y no se ha dicho nada. Nos parece bastante sorprendente, solicitaremos informes a Cultura (Junta de Andalucía) por escrito, porque la gestión del cuidado del patrimonio por parte de la Junta es superdeficiente. En principio, con esta fotografía en la mano, tenemos que seguir investigando. Ya pedimos anteriormente, con los restos nazaríes, que no los tocaran. Exigimos a la Junta y al Ayuntamiento que nos den traslado de la información. Como ya pedimos, queremos que se preserven esos restos y que se pongan en valor», dijo el edil socialista Mariano Ruiz Araújo en declaraciones a este periódico.

El concejal socialista insistió en denunciar ayer «el oscurantismo de la Junta, se encuentran nuevos restos y no informan de nada ni a la ciudadanía ni a los partidos. La Junta de Moreno Bonilla, cuando calla, es para destruir patrimonio. No nos han dicho nada, a la vista está que hay nuevos vestigios y los ocultan, los callan. Queremos que se ponga todo en valor y que no se destruya nada. Ya pasó con los restos nazaríes, se destruyó todo y se dejó una sola casa, que se supone que pondrán en la futura estación del metro, pero la mayor parte del arrabal medieval sólo recibió cemento».

Este nuevo episodio de descubrimientos arqueológicos en el trazado del metro se suma al ya vivido el pasado verano, cuando se localizó parte del arrabal nazarí junto a El Corte Inglés. Se generó una amplia polémica, debido a que aunque en un primer momento la Junta anunció que iba a taparlo y a conservar lo que pudiera, finalmente optó, basándose en informes técnicos, por conservar una parte y destruir el resto.

Los restos arqueológicos importantes fueron hallados en la zona de la avenida de Andalucía y el cruce con Armengual de la Mota y corresponden a la Málaga musulmana de los siglos XI y XII. El metro siguió adelante.