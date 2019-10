Los malagueños prefieren no construir sobre el solar del antiguo Astoria

Por si fuera poco el debate ciudadano que desde hace años se cierne sobre el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria, su derribo no ha hecho más que incrementar e intensificar las opiniones. ¿Construir o no construir? He ahí el dilema. La controversia shakespeareana que La Opinión de Málaga ha querido dilucidar con una encuesta en su edición digital que ha registrado una participación de casi 4.000 lectores que, de forma mayoritaria (60% de los encuestados) se decanta por añadir la parcela ya liberada a la plaza de la Merced.

El sondeo es revelador y puede ser un buen termómetro de la opinión generalizada de los malagueños, trasladada también en conversaciones de paradas de autobús, cafeterías y redes sociales. Seis de cada diez personas que han contestado la encuesta de La Opinión prefieren que el nuevo espacio ganado a la plaza quede completamente diáfano y que se respeten así los nuevos ángulos de visión ganados a la Alcazaba y al Monte de Gibralfaro.

Tras varias jornadas de derribo, el edificio que albergó los históricos cines Victoria y Astoria, ha generado unas vistas inéditas de la plaza de la Merced. Una nueva realidad que se podía intuir pero que, visto lo visto, y valga la redundancia, parece gustar.

La otra opción, refrendada por un nada desdeñable 40% de los lectores, es la de llevar a cabo en el solar el proyecto Málaga All Space, que por otra parte aún debe ser confirmado por el Ayuntamiento para que pueda ocupar este emblemático lugar en pleno corazón del Centro.







La propuesta de los arquitectos malagueños Alberto García Marín y Manuel Sánchez de la Chica y promovida por un grupo inversor cordobés, quedó quinta en el concurso de ideas del Astoria, pero fue la segunda en las votaciones populares. Podría sevir para llenar el vacío dejado por el Astoria después de la renuncia en su día del tándem formado por José Segui y Antonio Banderas y que dejó al Ayuntamiento con la patata caliente.

Málaga All Space supone una nueva oportunidad, aunque podrían concurrir otras iniciativas empresariasles al concurso. De entre todas las características, destaca porque sería un edificio que respetaría la altura legalmente establecida para la zona (sótano más tres) y que sería un inmueble casi translúcido o trasparente, garantizando así la permeabilidad visual.