Málaga se convierte en la sede mundial de la francmasonería

Con el objetivo de hacer un mundo más justo, la francmasonería lleva siglos en la sombra intentando cambiar la sociedad. El Gran Maestro del Fran Oriente de Francia, Jean Philippe Hubsch, está en Málaga para desarrollar una jornada sobre esta institución y su representación en el siglo XXI. Este viernes y sábado, la ciudad se convierte en la sede mundial de este movimiento. La francmasonería surge tras la revolución francesa, con una trayectoria de más de 300 años de historia y "es una sociedad iniciática donde hombres y mujeres aportan un compromiso humanista" mediante reflexiones, explica.



La masonería no es un movimiento religioso, "se puede ser francmasón y católico, judío, musulmán o no creer", explica Hubsch. Afirma que defienden la libertad de conciencia y "que cada cual es libre de creer o no creer" y que su objetivo es defender el humanismo dentro de la sociedad.



Jean Philippe Hubsch pide dejar atrás la imagen que se tiene de la masonería difundidas por personas contrarias a ellos. "Busco mostrar que la francmasonería no tiene caras, no hay secretos y que trabajamos realmente para ir a los demás".



El Gran Maestro explica que una de las labores que realizan está relacionada con la inmigración y los inmigrantes apoyando la integración de menores mediante el idioma y la educación o buscando ropa. "Todo lo que sea necesario para no dejar a una parte de la sociedad al margen", sentencia.



El embajador de Francia en Málaga, Jean-Michel Casa, ha resaltado la importancia de esta entidad en para los franceses desde un punto de vista "social, civil y espiritual". Ha explicado que ha colaborado a la inspiración de la política francesa. "Los valores del Gran Oriente se han convertido en el lema de la República Francesa: libertad, igualdad y fraternidad". explicó el embajador.



La organización se compone de 2.000 logias soberanas repartidas por todo el mundo, que están compuestas por unas 65.000 personas. Cada de una de ellas cuenta con un Benerable Maestro o Maestra que dirige el trabajo. Todas trabajan con las mismas pautas "que nos aporta un marco para tomar decisiones", que se toman de forma individual por cada logia.



En España, esta organización estuvo muy perseguida durante la dictadura, pero ahora, buscan que se trate con normalidad. En España, actualmente se encuentran 11 logias, que pasarán a ser 14 próximamente.



Una vez al año se reunen todas para reflexionar y tomar decisiones conjuntas sobre la organización. Es el Gran Maestro quien se encarga de desarrollar todo el trabajo. Es la máxima autoridad.



Actualmente, los integrantes abordan temas como el desarrollo sostenible, la libertad de conciencia, la bioética, la eutonasia y el final de la vida, la renta básica para los más vulnerables o todo lo relativo a lo digital con la inteligencia artificial. "Cuando eres francmasón es que quieres mejorar la sociedad en la que vives y ayudar a los demás", explica Hubsch.



Durante la tarde del viernes, el Gran Maestro Jean Philippe Hubsch, dará una conferencia y se llevará a cabo una ofrenda floral en el monumento a Torrijos, en la plaza de la Merced.

El sábado, en la sede del Ateneo, están previstas tres mesas redondas que abordarán tema como "Desarrollo sostenible", "Laicidad" y "Europa", y en las que participarán expertos en cada una de las materias.