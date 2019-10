Línea Maginot junto al 'exmercadillo' de Huelin

Aunque una golondrina no hace verano y una foto, salvo si es panorámica, no puede mostrar todo lo que desea, aquí tienen una píldora visual de lo que pueden encontrar en la parte terriza del aparcamiento del antiguo mercadillo de Huelin, en la avenida de Europa. Una Línea Maginot de basura que nuestro Consistorio debería desmantelar, no vaya a convertirse en un problema de salud y las defensas que bajen sean las nuestras.