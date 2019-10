Patricia Rueda: "No somos xenófobos, defendemos España"

¿Qué le ofrece Vox a la provincia de Málaga?

Como ya se ha demostrado en la anterior legislatura, nuestra candidatura ofrece trabajo, honestidad y ganas de hacer mucho y bien por los malagueños y por España. Como diputada, presenté 85 preguntas escritas al Gobierno y dos proposiciones no de ley. Todas eran sobre asuntos que afectan a Málaga. Los malagueños que no nos votaron en abril solo tienen que mirar a su alrededor. Todo es consecuencia de las políticas nefastas de PP, PSOE o Ciudadanos. En cambio, Vox hace lo que dice. Protegemos a la gente trabajadora.

¿Se siente cómoda con el término ultraderecha?

No me siento cómoda porque Vox es el partido de todos. Y cuando etiquetas, pones el foco en algo. Sería muy interesante que todos los malagueños leyesen nuestras 100 medidas para que supieran realmente qué defendemos. A nuestras mesas informativas, se acercan personas muy humildes que nos dicen 'yo votaba a Podemos y ahora sois vosotros los que defendéis mis ideales'. Y personas que votaban a PSOE nos dicen que la esperanza es Vox. Somos un movimiento cultural, social y político que viene a ponerse en frente de la mala gestión, la corrupción, los totalitarismos y la falta de sentido común en las instituciones.

¿Qué le parece que, tras el apoyo de Vox a PP y Ciudadanos, le colocaran a la Junta de Andalucía el adjetivo trifachito?

Eso es algo muy español. No sé por qué se pone la etiqueta. Vox tiene un programa muy claro. Vox no cambia de opinión. Vox tiene sus 100 medidas, que defiende con honestidad porque representan a las personas que le depositan su confianza. ¿Me puede parecer injusto? Sí. Pero no nos sentimos parte de esa etiqueta. Es cierto que gracias a Vox el PSOE no está gobernando en Andalucía. Y también hemos propiciado el cambio en Murcia y en Madrid porque siempre estamos en frente de quien haga falta. En frente de PP, de Ciudadanos, de Esquerra Republicana... En frente de todos aquellos que no defiendan lo que consideramos importante. La España viva. La España madrugadora. La unidad nacional.

¿Es exportable a España el modelo de Andalucía, si se dieran los resultados y Vox tuviese de nuevo la llave de un pacto?

Ahora, vamos a por todas. Y a por todas es a seguir transformando la sociedad. A seguir trabajando para que los partidos no engorden el gasto público para colocar a los suyos mientras mantienen impuestos abusivos. A impulsar el cambio en los gobiernos que sea necesario para acabar con la corrupción. Ahora es el momento de seguir trabajando y defendiendo nuestras ideas. De seguir plantándole cara a aquellos que toman a los malagueños y a los españoles por tontos. Para Vox no es el momento de estar pensando en eso. Hemos demostrado que no nos interesan los sillones. La mayoría de los que estamos en Vox procedemos de la empresa privada y venimos a ayudar y a hacer las cosas bien. Que falta hace.

¿Qué ha sentido como mujer cuando la posición de su partido sobre la lacra de la violencia de género les ha sido reprochada en la calle por miles de personas?

En las anteriores elecciones, la única mujer cabeza de lista en Málaga la presentó Vox. Sé perfectamente quienes somos. Queremos una ley que mejore a la actual, que no está protegiendo a las mujeres. Hay más mujeres asesinadas hasta octubre que todo el año pasado ¿Por qué tenemos que asumir una ley que no funciona? Nosotros vamos más allá. La violencia no tiene género. Por eso, hablamos de una violencia intrafamiliar, mientras millones de euros se van a chiringuitos y asociaciones cuya finalidad no es proteger a la víctima. Y como no me considero machista, no me siento ofendida. Lo que siento es una falta a la verdad.

¿Llevan razón quienes reiteran que los postulados de Vox persiguen a los homosexuales o son de tinte racista?

Desde el principio nos han etiquetado injustamente porque para ciertos medios de comunicación es más fácil decir que Vox es xenófobo que dar a conocer a las personas que estamos detrás de Vox y qué defendemos. Si nos llaman xenófobos porque queremos una inmigración controlada y regulada, me parece injusto. Si nos llaman xenófobos porque defendemos los intereses de los españoles, también ¿Cuántas viudas malviven con pensiones pequeñas o cuántos abuelos ayudan a sus hijos porque están desempleados? Y ahora resulta que, por la propia estructura del sistema, personas que vienen sin regulación cobran el doble o el triple sin haber aportado nada. No somos xenófobos. Defendemos España, la Constitución y el cumplimiento de las leyes.

¿Qué es lo primero que le pasa por su mente cuando ve en los informativos las imágenes que han llegado desde Cataluña tras la sentencia del procés?

Me da mucha pena, sufro mucho. No puede ver imágenes en las que un grupo de jóvenes, de CDR, patea a otro chico hasta dejarlo inconsciente. Y el titular dice que patean a un joven de ultraderecha. Otra vez la etiqueta. ¿Están justificadas las patadas por ser de ultraderecha? ¿De ultraderecha por qué? Al chico no le vi ninguna bandera en el pateo. Se está perdiendo el respeto. Se está utilizando la violencia como herramienta. Hemos llegado a un punto en el que los españoles y los españoles que viven en Cataluña no merecen esa situación. Cada día que pasa son 25 millones de euros en pérdidas. Cada día que pasa son personas que viven con miedo en Cataluña. ¿Qué necesidad tenemos los españoles de ver esas imágenes? ¿Y qué imágenes lanzamos de cara al exterior?

¿Qué postura tiene Vox sobre la exhumación de Franco?

Tenemos muy claro que los muertos deben descansar en paz. Los muertos de ambos lados. Y entendemos que quizás pueda tratarse de una maniobra política. Porque mientras se hablaba de la exhumación de los restos de Franco, se obviaban temas como la crisis que se avecina o las negociaciones en diferentes ayuntamientos con filoetarras, etarras, separatistas y golpistas. Respeto y mirada al futuro. Esa es nuestra posición.

Imagine que un día se encuentra, mientras pasea por calle Larios, con el genio de la lámpara, ¿cuántos de los 11 escaños de Málaga y de los 350 de España le pediría para Vox?

Cuantos más, mejor. Para que continuemos llevando al Congreso la voz de la gente de bien y de quienes merecen ser representados con lealtad y honestidad. He tenido la suerte de ser una malagueña que representa con mucha ilusión, entusiasmo y capacidad de trabajo a los malagueños en el Congreso. Hemos sido los 24 primeros diputados de Vox. Y Vox, como dicen Santiago Abascal y Macarena Alona, ha llegado para quedarse. Así que al genio, que en realidad el genio son todos los españoles y toda la gente de bien que quiere ese cambio porque es necesario, le pediría que cuantos más, mejor.