La UMA logra dos millones para poner en marcha 12 nuevos proyectos internacionales este curso

La Universidad de Málaga ha conseguido una financiación superior a los dos millones de euros a través del programa Erasmus+, en concreto en la Acción Clave 2, para la ejecución de 12 proyectos de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.

A estos 12 nuevos proyectos se suman los once conseguidos en la convocatoria de 2018, los ocho en 2017 y los tres de 2016, resultando por tanto un total de 34 proyectos Erasmus+ de educación y formación activos, que se estarán ejecutando en el presente curso.

Estos datos demuestran el posicionamiento la UMA, fruto de la apuesta decidida por la internacionalización que la institución ha hecho a través del Vicerrectorado de Internacionalización, y que la han colocado entre las universidades españolas más activas en el programa Erasmus+, han precisado desde la institución académica.

Destaca el proyecto 'Capacity building for Legal and Social Advancement in the Philippines (CALESA)', dentro de los trabajos sobre Desarrollo de Capacidades, con una financiación de 999.665 euros y cuya coordinación asume la Universidad de Málaga, siendo responsable del mismo el profesor José Manuel de Torres de la Facultad de Derecho.

Este proyecto permitirá que profesores de ésta y otras universidades europeas impartan cursos de formación destinados al profesorado de las universidades filipinas. Esta iniciativa se suma a los diversos programas de movilidad en marcha entre la UMA y varias universidades filipinas, de los que ya se han beneficiado un buen número de estudiantes y profesores de ambos países.

De los proyectos de Asociaciones Estratégicas concedidos por la Agencia Nacional de Erasmus+ (SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), se encuentran dos proyectos en el área de Educación Escolar y uno en el campo de educación de adultos. Así, el trabajo 'Reading Communities from Paper Books to Digital Era (READCOM)', está coordinado por la profesora Dolores Madrid de la Facultad de Ciencias de la Educación; y el proyecto 'Increasing Mathematical Attainment in Schools (IMASS)', está coordinado por el profesor Julio Ruiz, de la misma facultad.

El tercero de los trabajos, titulado 'Senior Social Entrepreneurship (SSE)', está coordinado por el profesor Jesús Delgado, director del Aula de Mayores y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras.