El Ayuntamiento de Málaga elaborará una ordenanza sobre arbolado

El Ayuntamiento de Málaga, en concreto el Área de Sostenibilidad Medio Ambiental, elaborará una ordenanza municipal sobre gestión y proyección del arbolado en la ciudad, según acordaron ayer por unanimidad todos los grupos en la Comisión del área, celebrada a las 9.00 de este lunes en el Salón de Plenos. La iniciativa parte del grupo municipal socialista. Gemma del Corral, edil de Sostenibilidad, explicó que esa ordenanza está ya redactada y que se va a aprobar de forma inmediata.

Otros puntos aprobados son los siguientes: instar a Sostenibilidad Medioambiental a continuar controlando exhaustivamente el mantenimiento del arbolado, instar a este departamento a seguir la situación de los Montes de Málaga y los parques periurbanos en relación a su limpieza, protección y seguridad, concluir la implantación del sistema informático de gestión del arbolado urbano y poner en marcha un mapa de los árboles existentes en la ciudad. Otros dos puntos han sido rechazados.

La edil socialista Begoña Medina, que defendió la moción, señaló que el PSOE ha llevado muchas mociones sobre los problemas que afectan al arbolado de la ciudad. «Insistimos en la necesidad de tomarse en serio la conservación y mantenimiento de nuestros árboles, algunos se secan por falta de riego, vemos ramas que entran en casas de los vecinos, o se ven afectados por obras en la vía pública y ello no debería suceder». Asegura la edil que Málaga no cuenta, como marca la norma, un árbol por cada tres ciudadanos, «y no existe una ordenanza al respecto, llevamos esperándola hace más de diez años, ustedes dicen que sí, pero no se lleva a cabo, y es una herramienta fundamental para mejorar, controlar y conservar el arbolado urbano». Asimismo, consideró que la presencia de árboles en los barrios afecta a la calidad de vida de los vecinos, ya que el dióxido de carbono «es el principal causante del calentamiento global».

A ello, Gemma del Corral contestó que la ordenanza «está ya redactada y la vamos a aprobar de forma inmediata», aunque no especificó el calendario.