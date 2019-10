La verja que separa dos barrios de Málaga

La otra verja. No es la verja que separa La Línea del edén fiscal gibraltareño pero para algunos vecinos de Monte Dorado, esta verja, que con los años ha ido ganando en altura y robustez, supone un agravio porque separa su barrio, a su juicio sin causa justificada, de la urbanización Balcón de Olletas. En la foto, Miguel Campos y José María Lobera, dos antiguos presidentes vecinales de Monte Dorado, que además piden que no se pueda aparcar en la pequeña glorieta que hay delante de la verja, para que los coches no bloqueen el paso de los bomberos en caso de incendio.