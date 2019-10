Bendodo prevé que en una semana se materialice la cesión de los terrenos del Civil

La idea de construir el tercer hospital de Málaga en los terrenos del Hospital Civil sigue ganando peso ante otras hipótesis planteadas en las últimas semanas y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, informó de que el martes se llevó a cabo una reunión en la Diputación para «agilizar la cesión definitiva de los terrenos».

Asimismo, adelantó que la reunión próxima de la comisión técnica se llevará a cabo previsiblemente la semana que viene para «materializar la cesión de los terrenos».

En este punto, recordó que en el presupuesto andaluz hay partidas previstas para la redacción del anteproyecto, por lo que esperan que «para después del verano, antes del último trimestre del año podamos tener el anteproyecto definitivo del nuevo hospital de Málaga».





Construir en clave futura

Cuestionado por si también verían bien un equipamiento hospitalario al norte de la ronda de Málaga, como se barajó para el tercer hospital, Bendodo señaló que en la próxima década los estudios dicen que las dos únicas grandes capitales de provincia española que van a crecer en población son Madrid y Málaga, por lo que «eso hay que tenerlo previsto». Y es que, Bendodo respaldó la «construcción moderada y de calidad» en esta zona, como también defiende el alcalde la ciudad, Francisco de la Torre.

Así, se mostró convencido de que «cuando el hospital que va en los terrenos del Civil se construya y se ponga en servicio hay que ir pensando en el futuro, en el crecimiento de la ciudad y del área metropolitana también».

«Evidentemente un equipamiento sanitario, puede ser tanto público como privado, como decía el alcalde, efectivamente. La ciudad va a crecer, la provincia va a crecer y la atención sanitaria tiene que seguir mejorándose en el conjunto de la ciudad de Málaga», dijo

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, también tras ser preguntado por el respaldo de la Junta a construir al norte de la ronda este en Málaga, incidió en que «en todos los espacios que tiene el municipio que tengan características topográficas adecuadas y que tenga lógica pensar su utilidad para la ciudad, tenemos que contemplarlo», incidiendo en que «una de ellas es la reforestación y el crear espacios verdes», ya que es «un gran reto que tenemos como objetivo».

Así, señaló que no solo es esta zona -al norte de la ronda este- también en otras: «Habrá zonas donde esto no sea viable por la topografía, por la lejanía a la propia ciudad, pero lo que esté cerca y podamos tener equipamientos que refuercen la capacidad de la ciudad en tener para sus vecinos y para el área metropolitana más servicios, más equipamientos, sea hospitalarios, educativos, centros de investigación, hoteleros, etcétera, me parece que eso es bueno».

«Todo esto está reflexionado cuando se ha hecho el plan general», insistió De la Torre, aunque «por su topografía ésta -al norte de la ronda- es la que puede tener una vocación más clara».

«Hay que usar el territorio con prudencia, no gastarlo; en la ciudad hay que tratar de crecer hacia dentro en el sentido de mejorar su estructura antigua y buscar ahí respuesta a los retos de equipamiento que hemos planteado, pero algún aprovechamiento o utilización de espacios nuevos puede hacerse», detalló.