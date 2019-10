Oleada de protestas por la falta de profesionales en la sanidad

Día de protestas por la sanidad pública. Los recortes de plantilla por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la situación de los profesionales de Atención Primaria son los temas que motivaron ayer diversas protestas ante el Materno Infantil y la Delegación del Gobierno.

Más de un centenar personas se sumaron a la concentración que realizó una semana más CCOO en el Materno ante la falta de personal que se deja sentir desde verano en los centros hospitalario y que se ha agravado a partir de octubre tras no renovar el contrato de 300 profesionales. El sindicato aseguró que desde el pasado verano no se cubren bajas, permisos o vacaciones. Sin embargo, la situación se ha acentuado a partir del 1 de octubre cuando el SAS dejó de contratar al 50% del personal eventual que tenía contratado, y el resto que se ha quedado se le ha hecho una contratación precaria, siendo el 90% de ellos contratos de uno y dos meses, y el 10% de cuatro meses. «Se está atentando contra la dignidad de los pacientes y de los profesionales», indicó el responsable de CCOO, Rafael González. La próxima protesta, que se enmarca bajo el título «De luto por la sanidad malagueña», se celebra el próximo día 31.

La concentración para exigir más recursos para la Atención Primaria se llevó a cabo por la tarde, una jornada respaldada por el Sindicato Médico, la plataforma Basta Ya, Málaga Accesible y el Colegio de Médicos de Málaga. «Reclamamos esta situación porque no se puede seguir así, para defender a los profesionales y los pacientes», sentenció el presidente de Sindicato Médico, Antonio Martín, en rueda de prensa. Un encuentro en el que recordó que los planes de desarrollo tanto en hospitales y centros de salud de Primaria se han paralizado, así como no saben si serán cubiertas las vacantes que presenta el servicio en la actualidad. También abordó el «fracaso» del plan para atraer a profesionales de otras comunidades. «Esto es una ruina y desde hace años detectamos el déficit que arrastra», expuso Martín para resumir la situación del sistema.

En contrapunto a estas protestas, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, aseguró que la plantilla del SAS ha aumentado en 4.603 trabajadores desde 2018 y ha pasado de 100.766 a 105.369 trabajadores. Por categorías, los médicos habrían aumentado en más de 830 profesionales y en Enfermería, 1.640. El resto pertenecen a otras categorías. Además, recordó que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2020 incrementa las cuantías destinadas a Personal llegando a 4.881 millones de euros, lo que supone un 4,7% más respecto al año anterior.

Preguntado por la situación de la Unidad de Oncología Infantil del Materno, donde hace días CCOO denunció la falta de profesionales y las dificultades que atraviesa el servicio, el consejero aseguró que están cubiertos «todos los puestos, con tres médicos especialistas», añadiendo que también hay tres hematólogos. También cuenta con dos residentes que han optado por subespecializarse en esta materia. Y es que negó que la Junta esté efectuando recortes en dicho centro. «En el Materno no ha habido recorte en efectivos, no sólo no ha habido sino que los efectivos medios han crecido en un año casi un tres por ciento, con 47 más», indicó.