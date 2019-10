El actor Salva Reina se hace eco de la falta de personal en Oncología del Materno

La falta de personal para atender a los menores que ingresan en la planta de Oncohematología Pediátrica del Materno Infantil suma protestas y ciudadanos para que la Junta de Andalucía lleve las contrataciones pertinentes. El último en unirse a esta causa es el actor malagueño Salva Reina quien se ha hecho eco por las redes sociales de la próxima convocatoria previsto.



En medio minuto indica los datos necesarios para que la protesta sume asistentes. Será el próximo día 2 en el propio Materno Infantil. "Ojalá esta concentración sirva para que las autoridades pertinentes se hagan eco de este problema y pongan solución que seguro que esa en su voluntad ponérselo", explicó el actor en el vídeo.



La planta fue renovada el 13 de septiembre y sumó dos habitaciones y una nueva cámara de aislamiento hasta tener un total de 16 habitaciones en planta y tres cámaras. Sin embargo, este aumento de recursos no ha ido a la par de un incremento de personal, según informaron desde CCOO hace unos días. Sin embargo, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, negó hace unos días que la Junta de Andalucía esté efectuando recortes en el Materno Infantil y aseguró que la plantilla ha aumentado un tres por ciento. "En el Materno no ha habido recorte en efectivos, no sólo no ha habido sino que los efectivos medios han crecido en un año casi un tres por ciento, con 47 más", sentenció.



Esta situación confirma la "precaridad" que vive la sanidad malagueña y la falta de contrataciones que ha motivado en este mes diversas protestas por partes de varios sindicatos y profesionales.





El sábado día 2 de Noviembre a las 12.00h habrá una concentración en el Materno Infantil de #Malaga para protestar por la falta de contratación de oncólogos infantiles por parte de @juanma_moreno , te lo explica @salvareinachuki en este vídeo cc @DiarioSUR @opiniondemalaga pic.twitter.com/FRq3gdanc9 — TrifachitoAndaluz (@AndaluciaSinVOX) October 27, 2019