La Costa del Sol acude a la edición más importante de la WTM de Londres

Turismo Costa del Sol acudirá a la próxima edición de la WTM de Londres. Con el objetivo de fidelizar el mercado británico, la Costa del Sol hace frente, con un despliegue sin precedentes, a una de las ediciones más importantes de esta feria. Con la incertidumbre del Brexit muy presente, Turismo Costa del Sol desarrollará una apuesta en la línea de la pasada edición, cuyo fin será el de ser más eficaces en la venta del destino, asegura el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

La gestión de la estacionalidad, mostrar que la Costa del Sol es un destino renovado con un enorme atractivo, también en temporada baja y la captación de más negocio para los empresarios son los objetivos con los que la Costa del Sol acude ese año a la WTM, ha manifestado Salado.

En la misma línea de trabajo que en la edición anterior pero con un aumento en la inversión, que en esta ocasión será de 300.000€, Turismo Costa del Sol apuesta por su presencia en la próxima edición de la WTM de Londres. Bajo el lema 'Costa del Sol, now more than ever', un total de 60 profesionales de todo el sector turístico estarán presentes durante los días 4, 5 y 6 de noviembre. En la feria, Turismo Costa del Sol contará con un stand propio y zona de networking. Además, este año apuestan por una acción publicitaria que no solo se desarrollará durante la feria, sino que también estará presente en las principales estaciones del Metro de Londres: "Vamos a Londres a consolidar el mercado británico, al que queremos implicar ahora más si cabe, no podemos confiarnos", asegura Salado.

El presidente de Turismo Costa del Sol ha reconocido esta edición como la más importante, debido a la incertidumbre que ha generado el Brexit. Es por ello, asegura, que acuden a ella con más fuerza que nunca. No obstante, Salado ha asegurado que, hasta la fecha, no han experimentado ningún indicio de que el Brexit esté afectando negativamente a la llegado de viajeros británicos a la Costa del Sol.

La afirmación del presidente de Turismo Costa del Sol es respaldada por el Informe sobre el Mercado Británico que ha presentado esta mañana. En él, el mercado británico refleja un crecimiento favorable durante los meses de enero a agosto de 2019. El número de turistas británicos hoteleros aumenta un 2,83% respecto al pasado año, registrando un total de 817.000 viajeros procedentes de Reino Unido.

Según los datos arrojados por este informe, dos de cada tres turistas británicos eligen la Costa del Sol como destino turístico, lo que representa un 64,6% del total. En este sentido, Reino Unido es el principal mercado emisor de llegadas al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. El número de llegadas aumentó durante este año en un 2,5%, por lo que Gran Bretaña representa el 30,2% del total de llegadas al aeropuerto de la provincia.

Durante su estancia en la Costa del Sol, además de las actividades de sol y playa, el turista británico se decanta por actividades culturales y visitas a monumentos, rutas naturales o actividades gastronómicas. La valoración que los británicos hacen de su estancia en la costa es muy favorable. Tres de cada cuatro turistas afirman que volverán, mientras que el 98,8% recomienda el destino. Finalmente, la nota media que el mercado británico da a la Costa del Sol es de un 9,07 sobre 10.

La nueva consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid también ha estado presente en la presentación de este informe. Durante la rueda de prensa celebrada hoy se ha presentado a los nuevos consejeros de la entidad, tras el consejo de administración: Cristóbal Ortega, Natacha Rivas, José Antonio Víquez, José Bernal, Juan Carlos Maldonado, Teresa Sánchez, José Carlos Escribano, Javier González de Lara, Jerónimo Pérez Casero y José Prado.