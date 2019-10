Levantan el antiguo empedrado de una calle de Lagunillas

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha intervenido esta semana en una calle de Lagunillas "para mejorar su acerado", aunque varios vecinos y colectivos han denunciado que, para ello, se elimina el antiguo empedrado que lucía la vía. En concreto, se trata de la calle Pinillos . El empedrado estaba en buen estado, lamentan los vecinos, que reivindican el antiguo empredado.

De cualquier forma, el edil de Urbanismo, Raúl López, ha explicado que "no se quita el empedrado, sino que se mejora el acerado". López ha señalado que se invierten 57.000 euros en un proyecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo contenido en las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), de forma que "se va a mejorar la accesibilidad, el pavimento y el acerado y un pequeño tramo de saneamiento con el fin de conectar Lagunillas y el Altozano. Son callejones estrechos con escaleras, vamos a mejorar lo que existe y se conserva lo que hubiera que conservar", dice, para insistir en que no se quita el empedrado, sino que "se mejora el acerado. No vamos a eliminar nada protegido".

Varios vecinos de Lagunillas han explicado a este periódico que "se comenzó a quitar adoquines este fin de semana", aunque los trabajos comenzaron a principios de semana. Denuncian que el antiguo empredado estaba en buen estado. Los trabajos con el martillo neumático aún no han acabado, ya que "también se va a actuar en una calle paralela, que tiene el adoquinado antiguo", en referencia a la calle San Cayetano, que ya está cortada al tránsito.