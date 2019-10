Unidas Podemos se fija las políticas de empleo como prioridad

«Los datos de la EPA son inapelables, Andalucía está a la cabeza en precariedad y en temporalidad, el 97 por ciento de los contratos firmados en la provincia de Málaga son parciales, muchos de ellos con una duración menor a un mes», señaló García Sempere en Marbella.

Así, indicó que estos datos para las familias trabajadoras andaluzas «se traduce en no saber qué va a pasar el mes que viene si van a tener o no un contrato, ya que estamos en nueve puntos por encima del Estado en temporalidad».

Asimismo, quiso destacar que «cuatro de cada diez andaluces vive en riesgo de exclusión social, siete de cada diez no llegan a final de mes y un millón no podría salir de una nueva crisis porque aún no se ha recuperado de la anterior».

Y frente a eso se refirió al «número de superricos, es decir, aquellos que tienen más de 50 millones de euros, que ha aumentado en un 74 por ciento». «Esta realidad es demoledora, la riqueza no ha salido nadando de este país, lo que ha hecho ha sido cambiar de bolsillos», manifestó.

«Esto tiene nombre y apellidos, se llama sabotaje social, producto de una política practicada durante 40 años que ha beneficiado a unos pocos y he dejado frente a la exclusión social a una mayoría de este país», criticó Eva García Sempere, quien dijo que se está «a las puerta de otra crisis para la que no hay colchón».

Por este motivo, señaló que desde Unidas Podemos quieren impulsar una serie de medidas «que corrijan esta tendencia injusta, empezando por la derogación de la Reforma Laboral, para continuar con el blindaje de los servicios públicos, hacer aflorar las horas extra, de las que se han detectado 200.000 en el último año, conseguir acabar con la temporalidad o crear planes de empleo reales que superen la paupérrima inserción del dos por ciento que arrojan las oficinas de empleo públicas».