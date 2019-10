El caso de las mordidas de Promálaga protagonizará mañana el pleno

La investigación que realiza un juzgado de Instrucción de la capital por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo, presuntamente cometidos por el ex director económico financiero de la empresa municipal Promálaga, amenaza con convertirse en una pesadilla para el equipo de gobierno, que ya ha accedido a que mañana, en el pleno ordinario de octubre, el gerente de la sociedad, Francisco Salas, comparezca en la sesión durante tres minutos para dar explicaciones al respecto, después de haberlo hecho esta misma semana en rueda de prensa.

Asimismo, Adelante Málaga y el PSOE llevan sendas mociones. Los socialistas piden la creación de una comisión de investigación, que se entregue a los concejales miembros de su consejo de administración, a partir del lunes, el listado de contratos públicos de Promálaga desde 2003, así como todos los informes realizados por el investigado, Francisco Muñoz Montes, en su cargo, que se dé a los consejeros toda la información judicial, tanto del procedimiento penal, como el laboral, la convocatoria de la Comisión de Transparencia y que se fusionen el IMFE y Promálaga. Adelante Málaga insiste en la comisión de investigación, reclama el expediente del despido del director económico financiero y una relación de las subvenciones concedidas y los contratos firmados por la empresa pública desde 2014 hasta ahora y el conjunto de informes firmados por Francisco Muñoz incluidos en expedientes de adjudicación de contratos y subvenciones del Ayuntamiento.

Eduardo Zorrilla, el portavoz de Adelante, ha sacado a relucir una adjudicación de junio de 2014, en principio ajena a este caso. En concreto se trata del contrato de concesión demanial del centro Raqueta, otorgado a Ferrovial, gracias a un informe firmado, ha dicho, por el exdirector de Promálaga, "en contra de los informes de los técnicos del Área de Deportes, que daban más puntos a otra empresa". Daniel Pérez, portavoz del PSOE, se ha expresado en los mismos términos, asegurando que quiere preguntar en una comisión por una supuesta vinculación con el caso Raqueta, aludiendo al informe de Muñoz.

El PSOE ha denunciado que se han borrado los contratos firmados por la empresa pública desde 2016 del portal de transparencia, "justo los años investigados", y tanto Zorrilla como Pérez han atacado a la portavoz de Cs, Noelia Losada, para que apoye la creación de una comisión de investigación, después de las tres impulsadas por la formación naranja el pasado mandato, a lo que ella ha contestado que no lo ve viable hasta que el fiscal califique en el proceso penal.

Socialistas y Adelante Málaga quieren saber también cuándo se informó al alcalde, Francisco de la Torre, de la existencia del asunto, después de que el gerente de Promálaga explicase el lunes que se hizo de forma oficial en septiembre de 2019, aunque la investigación arrancó antes, en 2017; eso sí, él mismo dijo que posiblemente, el entonces vicepresidente de Promálaga, Mario Cortés, ahora en la lista del PP al Congreso el 10 de noviembre, se lo dijera mucho antes. Pérez, de hecho, ha dicho que el máximo responsable de Promálaga "es el señor De la Torre", además hablar de sospechas de corrupción en todo el holding municipal. Incluso, Pérez ha reconocido haber hablado con el naranja Juan Cassá, para forzar su apoyo a la comisión de investigación, y ha asegurado que el alcalde se ha negado en Junta de Portavoces a que pregunte la oposición mañana al gerente.

El alcalde ha despachado el tema de forma contundente. No toca una comisión mientras los juzgados trabajan, "hay que dejar terminar al juzgado su trabajo"; ha dicho que se enteró de los hechos en la etapa de Mario Cortés, cuando él y Salas tuvieron que ir a declarar en el marco de las pesquisas policiales, es decir, en 2017, no ha querido opinar de la llamada de Pérez a Cassá, y, en relación a los contratos borrados del portal de transparencia, ha indicado que, "si estaban, tienen que estar", para mostrarse extrañado por las críticas del PSOE sobre su supuesta negativa a que pregunte la oposición mañana en el pleno al gerente de Promálaga. "Me sorprende que la oposición critique eso", ha dicho, para recordar que es una comparecencia a petición del equipo de gobierno, y luego podrá preguntar la oposición, tras interpretar un artículo del reglamento el secretario en este sentido.