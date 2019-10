La solidaridad se vive también en la facultad

Además de estudiar, los alumnos de la UMA están dispuestos a ayudar a los que más lo necesitan. Para facilitar esta labor, más de 50 organizaciones han participado en la Semana del Voluntariado, que se ha celebrado del 21 al 24 de octubre en la Universidad de Málaga, y trabajan todo el año en colaboración con la institución académica.

Aunque actualmente ha adquirido notoriedad, sus comienzos fueron más austeros. En 2008, la UMA inició una muestra sobre voluntariado que poco a poco ha ido creciendo hasta desembocar en una jornada con cuatro días de duración que tienen el objetivo de crear sinergias entre los estudiantes de las diferentes facultades y las asociaciones malagueñas.

La Fundación Andrés Olivares, la Asociación Cívica para la Prevención, el Centro de Acogida y Asistencia San Juan de Dios, el programa del Ayuntamiento ¿¡Málaga cuánto te quiero!?, la Fundación Alonso Quijano, Madre Coraje o Prodiversa son algunas de las entidades que han estado presentes en las jornadas de este año. En total, más de 100 asociaciones tienen un convenio de colaboración.

«Una de las vertientes más importantes de hacer voluntariado es el sentirte realizado contigo mismo, el darse a los demás y el realizarse como profesional», subraya uno de los trabajadores de la Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga, Manuel Pérez López.

Para muchos estudiantes, la Semana del Voluntariado es la primera toma de contacto con asociaciones con las que pueden colaborar. No es el caso de Ana, estudiante de primero de Psicología, que ha estado de voluntaria en Cruz Roja: «Me ha gustado la experiencia y quiero volver a repetirlo», explica. Por ello, la semana pasada aprovechó junto con otras compañeras para informarse acerca de las posibilidades que ofrece la UMA.

La universidad colabora con una gran variedad de asociaciones. Desde trato con personas mayores a trabajar con niños, personas con discapacidad o programas relacionados con el medio ambiente. Un grupo de estudiantes, también de Psicología, cuenta que quieren hacer voluntariado enfocado a niños o a inmigrantes. Por su parte, Cristina Zamorano, también estudiante de Psicología, quiere optar por un voluntariado relacionado con libros y Daniela, estudiante de Pedagogía, se decanta por el medio ambiente.

Los alumnos de la universidad apoyan que se lleven a cabo actividades informativas como la Semana del Voluntariado, ya que en muchos casos son de fuera y no conocen las asociaciones. «Mucho no se informan por su cuenta por pereza o por desconocimiento y si te ofrecen la oportunidad de informarte aquí pues puedes venir a echar un vistazo», comenta Marta, que ha paseado por los stand en la hora libre entre clase y clase. «Yo suelo estar perdida casi siempre y esto me ayuda a conocer cosas nuevas», admite Cristina.

Aunque muchos de los estudiantes nunca hayan participado de voluntarios, no descartan hacerlo en un futuro e incluso pasean interesados por los diferentes stand en busca de información. Todos coinciden en que estas jornadas son una buena forma de aportar tu granito de arena: «Creo que es muy satisfactorio y al fin al cabo ayudar a los demás te ayuda a ti mismo y a tu crecimiento personal», afirma Marta. En la misma línea se encuentra Cristina, que piensa que realizar un voluntariado «te abre las puertas para conocer y vivir cosas nuevas que de otra manera no podrías».

Universidades solidarias

Si de algo puede presumir la Universidad de Málaga es de solidaridad. Un total de 424 estudiantes participaron en 110 programas de colaboración a través del Vicerrectorado de Estudiantes en el curso académico 2018/19. Estas cifras sitúan a la UMA a la cabeza de voluntariado de Andalucía, según datos del último informe de la Fundación Mutua Madrileña.

A la UMA le siguen las universidades de Cádiz, con 369 voluntarios y Almería, con 326 estudiantes que colaboraron con diversas organizaciones humanitarias, según el informe.

Un dato destacable a nivel nacional es que ocho de cada diez voluntarios son mujeres y que el 35% de los estudiantes que lo llevan a cabo pertenecen a las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguido de la de Ciencias, que aglomera el 28% del alumnado.

Los jóvenes siguen siendo la columna vertebral de las ONG. De hecho, según el estudio, el 45% de la red de voluntarios con la que cuentan las entidades sin ánimo de lucro encuestadas está compuesta por alumnos universitarios.

Con respecto a los ámbitos, la exclusión social, la infancia o la discapacidad son los más demandados.