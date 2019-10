Esto es Halloween: desde el Jocker hasta Rosalía

'Esto es Halloween, esto es Halloween, el terror es nuestro fin'. Si lo has leído a la vez que cantabas es que eres un apasionado de la noche de Halloween y de Jack Skellington. Y si no, pues tampoco pasa nada, pues los disfraces de Halloween han evolucionado considerablemente en los últimos años.

Las máscaras de Dalí y los monos rojos tomaron calle Larios en la noche de ayer. Para contar los disfraces 'It' faltaban dedos. Y el Jocker fue sin duda el protagonista de la velada más aterradora del año.

Pero que no cunda el pánico, que hay cosas que nunca cambian. Y aunque en menor medida, la noche de Halloween no sería lo mismo si no se dejasen ver por las calles los míticos disfraces de bruja, fantasmas, payasos o enfermera.

La sangre, las telarañas y los sustos llenaron cada rincón del centro. Algún que otro grito se escuchaba de tanto en tanto, mientras los más pequeños recorrían las calles portando una pequeña calabaza, a rebosar de caramelos. ¿Truco o trato? «No me gusta el de manzana, ¿me lo cambias?», una pequeña bruja intercambia caramelos con una sangrienta enfermera.

Desde niños disfrazados incluso en su carrito, hasta adultos. Halloween no entiende de edades y ayer se dieron cita un gran número de personas para disfrutar de esta velada en el centro. La noche caía en la plaza de la Constitución y ya empezaban a asomar los primeros disfraces a juego, de la misma película, serie o temática. Lo más importante era pasarlo bien y no morir en el intento de lograr un maquillaje decente, asegura entre risas Laura, disfrazada de 'militar muerto' junto a sus amigas.

A la altura del Marques de Larios, una pareja se baja del autobús junto a su hija. ¿La temática? Una operación sangrienta. Un cirujano y dos enfermeras, bañadas en sangre: «Vayas de lo que vayas la sangre es la clave de cualquier disfraz» bromean.

La pasarela de disfraces en la que se convierte calle Larios durante la noche de Halloween es, sin duda, un digno rival de la Pasarela Larios. Y es que ayer desfilaron disfraces tan conseguidos que era imposible dejar pasar la oportunidad de fotografiarse con ellos. Una familia se sentaba en un banco para tomarse una foto con un hombre ataviado con un chubasquero amarillo y un niño que sostenía un globo rojo.

Las referencias a películas de terror es lo más recurrente a la hora de elegir disfraz. Sin embargo hay quién opta por echarle algo más de imaginación. El premio al disfraz más ocurrente de la noche podría llevárselo María, disfrazada de Rosalía: «El look, dos arañazos y las uñas clavadas. Lo más complicado ha sido encontrar algo en casa que se asemejase al estilo de ella».