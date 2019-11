Pablo Montesinos: "Ni Pablo Casado ni yo tenemos nada que ver con la corrupción"

Tras su salto del periodismo a la política, Pablo Montesinos vive una segunda campaña que le deparará emociones fuertes y, sin ir más lejos, le hará sentir hoy en Antequera el apoyo del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Consciente de que en el 28-A no cosechó buenos resultados, se muestra optimista en una entrevista celebrada en la picassiana plaza de La Merced.

¿Qué le dirá ahora a los malagueños, que no le dijo en la campaña anterior, para que voten al PP y no a otro partido?

Que juntos podemos conseguirlo. Que si el conjunto del votante de centro-derecha y el votante socialista descontento acuden al Partido Popular, que según considero es la casa común de todos ellos, podemos pasar de la parálisis y el bloqueo al impulso reformista de Pablo Casado.

El último barómetro del CIS repite los resultados del 28-A para la provincia de Málaga, ¿mantener los dos escaños sería un fracaso?

Nosotros salimos a ganar. Y eso significa, evidentemente, mejorar los resultados de las últimas elecciones generales. Y las perspectivas, si atendemos tanto a lo que dicen nuestras encuestas internas como a lo que palpamos en la calle, es que nos va a ir mejor. .

Le ha pedido a los votantes del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que confíen en su candidatura para las elecciones generales, ¿por qué muchos de ellos no le dieron su papeleta al PP la pasada primavera?

Efectivamente, le hemos pedido a todo aquel malagueño que se ha sentido identificado con la gestión de Paco de la Torre, con su forma de hacer las cosas, que apueste por el Partido Popular y por Pablo Casado para las elecciones generales. Porque Paco de la Torre es un referente y un ejemplo para el PP a nivel nacional. Por eso, nos dirigimos a quienes apostaron por Paco de la Torre para que apuesten ahora por Pablo Casado. Evidentemente, tras la campaña de las últimas elecciones generales no sacamos unos buenos resultados e hicimos autocrítica. No obstante, el PP está en pie, está en plena forma y vamos a mejorar los resultados.

El cabeza de lista de Cs por Málaga, Guillermo Díaz, dijo el otro día que descartaron la alianza España Suma porque no iban a compartir listas con un partido que tiene los juzgados llenos de gente investigada por corrupción, ¿qué le parece?

Que no me lo podría decir a mí a la cara. El representante de Ciudadanos sabe perfectamente que yo no tengo, absolutamente, nada que ver con los presuntos casos de corrupción que pudieron ocurrir en el pasado en el Partido Popular. Ni yo, ni Pablo Casado, ni nadie de la dirección nacional. Y digo algo más: estoy completamente convencido de que hay representantes de Ciudadanos que ahora mismo se están lamentando de no haber aceptado ese ofrecimiento de España Suma.

¿Firmaría que PP, Cs y Vox sumaran más de 175 diputados para poder reeditar ese pacto de Gobierno andaluz al que la izquierda llama trifachito?

Ya dije antes que salimos a ganar y eso significa que si Pablo Casado saca un escaño más que Pedro Sánchez habrá Gobierno en España. Y pasaremos, como también decía anteriormente, de la parálisis al impulso reformista. Evidentemente, nuestro modelo es el modelo andaluz. Un modelo que funciona. Y a las pruebas me remito. Hoy en Andalucía se bajan impuestos. Hoy en Andalucía se han abierto puertas y ventanas. Hoy en Andalucía se están reduciendo las listas de espera. Por todo ello, el modelo de Andalucía es un modelo que podemos implantar a nivel nacional.

Les diría que antes deberían exigirle a Pedro Sánchez que rompa con los separatistas en la Diputación de Barcelona. Les diría que antes le pidieran a Sánchez que llame al orden a esos concejales del Partido Socialista que han mirado para otro lado, cuando el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido sacar a la Policía del centro de la ciudad, y no se han levantado ni han protestado. Les diría que le pidieran a Sánchez que obligara a romper los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que tienen pactos con los separatistas.

¿Quién puede ganar o perder votos como consecuencia de la exhumación de Franco?

Nosotros estamos a lo importante. Partiendo de la base del respeto a las decisiones judiciales, nosotros miramos al futuro y nuestra preocupación –así se lo estamos trasladando a los malagueños y los españoles– es la creación de empleo, que se vuelvan a crear oportunidades para los jóvenes y los ciudadanos en general. Esa es nuestra prioridad. Y los malagueños son muy inteligentes y sabrán valorar si la fecha de la exhumación y si lo ocurrido con esa retransmisión que hizo Radio Televisión Española de aquellos acontecimientos tenía tintes electorales por parte de Pedro Sánchez o no.

Imagine que llama a la puerta de la sede de su partido, en la avenida de Andalucía de Málaga, el genio de la lámpara, ¿cuántos de los 11 escaños de la provincia y de los 350 de España le pediría?

Le pediría un escaño más que Pedro Sánchez porque reconduciríamos juntos el rumbo de España. Un escaño más que Sánchez, no le pediría nada más.

¿Juntos? ¿Con quién? ¿Con Pedro Sánchez o con el genio de la lámpara?

Juntos, si conseguimos un escaño más que Sánchez, Pablo Casado formará gobierno de inmediato porque ha demostrado perfectamente que, cuando al Partido Popular le salen los números, sabe dialogar, sabe negociar y sabe pactar.