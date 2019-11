Familiares de niños de Oncología del Materno exigen más médicos en la unidad

Padres y familiares de niños de oncología pedriática del hospital Materno Infantil se han concentrado en la mañana de este sábado en las escalinatas de acceso a este centro sanitario para protestar por la falta de personal y medios que, según ellos, afecta a este servicio y que perjudica a los pacientes que tienen a su cargo.

Una numerosa concentración de personas han exigido que aumente la plantilla de especialistas de esta unidad y que, según la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Málaga (Aspanoma) solo cuenta en la actualidad con dos oncólogos, "una situación que sobrepasa a los indefensos médicos, quienes han llegado a pasar consulta una mañana entera tras una guardia de 24 horas, sin haber dormido", explican en la plataforma changer.org, en la que casi 121.000 personas han firmado ya una petición para que se aumente el personal.

Aspanoma explica que esta unidad de oncología pediátrica es una de las más importantes y solicitadas de España. Atiende más de 50 casos nuevos de tumores al año, realiza su actividad en consulta cuatro días a la semana, donde se atienden entre 10 y 17 niños diarios más las urgencias oncológicas que acudan sin cita, hospital de día y planta de hospitalización. Forma parte además, de más de una decena de protocolos españoles y europeos siendo uno de los centros informantes con mayor número de casos en algunos grupos de tumores infantiles, acogiendo casos de pacientes procedentes de Granada, Almería, Campo de Gibraltar y Norte de África.

Por este motivo, los padres y familiares de estos niños se han manifestado para reclamar más personal porque, entienden que es "inadmisible que solo dos profesionales tengan que atender tanta carga de trabajo y responsabilidad". "Hemos contado hasta con cinco médicos encargados de oncología infantil en nuestro hospital y debemos volver a esa cota. La vida de nuestros hijos está en juego", aseguran.

Los miembros de esta asociación, que han convocado las protestas de este sábado, aseguran que llevan meses haciendo constar sus quejas ante la Delegación Territorial de Salud y que esto ha permitido la incorporación de un tercer oncólogo, "pero con un contrato temporal de un mes". Por ello, exigen que el servicio de oncología pediátrica del Materno tenga, como mínimo, una dotación de cuatro o cinco médicos, "necesarios para dar atención de calidad a nuestros hijos".



Respuesta de la Junta

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, niega por su parte que existan recortes o mermas en el servicio que se presta a los menores en el Hospital Materno Infantil por parte de los servicios de pediatría y oncología del centro, al tiempo que ha defendido la gestión del mismo.

Se ha dirigido especialmente y como "máxima representante de la Junta de Andalucía en Málaga, a los padres y madres de esos niños que requieren la atención y la ayuda de nuestros servicios de oncología. Muchos de ellos asociados a entidades que trasladan a los medios de comunicación estos días su preocupación por la falta de recursos y medios en el servicio de oncología pediátrica del Materno".

Navarro ha garantizado que en ningún momento se van suspender consultas de revisiones oncológicas pediátricas ni se van a dejar de cubrir las urgencias. "Nunca se han suspendido ni ha faltado la atención a estos pacientes que, les recuerdo, son menores", ha dicho, al tiempo que ha apelado a "la responsabilidad de los dirigentes políticos y dirigentes de asociaciones y entidades que están al frente de estas reivindicaciones".

El área de oncología pediátrica del Materno "no va a dejar ninguna de las plazas que tiene sin cubrir, ya que cuando finaliza un contrato se lleva a cabo otra contratación, de la forma más inmediata posible, como nos permiten los procedimientos heredados y que intentamos cambiar, y siempre cumpliendo las condiciones de la bolsa única del Servicio Andaluz de Salud".

La plantilla, por tanto, "está cubierta al cien por cien", ha insistido.

Según la delegada de la Junta en Málaga "en el Materno no ha habido recorte de efectivos, y no sólo no ha habido ni los va a haber, sino que se ha dado un incremento de personal sanitario de casi un tres por ciento, con 47 profesional más en estos meses que llevamos al frente del Gobierno andaluz". La plantilla ha pasado 1.573 efectivos a 1.620 según los datos del SAS.