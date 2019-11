El otoño regresa a Málaga con lluvias y descenso de las temperaturas

No era normal tanto calor en estas fechas. La frase es recurrente y demuestra que la memoria es corta. El puente de los Santos del pasado 2018 también se registraron temperaturas poco habituales. El terral ha sorprendido a propios y extraños no obstante, pero este sábado vuelve a dejar paso al otoño, que se hará presente, no se sabe aún si de manera definitiva en la provincia, con lluvias y un descenso generalizado de temperaturas durante la próxima semana.

Durante la madrugada se han registrado precipitaciones en distintos puntos de la provincia, incluída la capital. En puntos de la zona occidental de la provincia se llevan acumulados 18,4 litros por metro cuadro durante la mañana. En Pujerra, por ejemplo, donde también ha llovido, se han recogido 12,9 litros. También ha llovido y llueve en Ronda (6,6 litros por metro cuadrado) y en Antequera (4,7 litros recogidos en El Torcal), aunque con menor intensidad. O en el Valle del Guadalhorce (2,8 litros en Coín).

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que a partir del mediodía la posibilidad de nuevas lluvias irá reduciéndose, aunque se mantiene el riesgo. A esta hora llueve en la capital. El domingo, sin embargo, la mayor parte del litoral de la provincia vivirá un día despejado, con algunos intervalos nubosos, y temperaturas máximas que en la capital llegarán a los 25 grados.

En la Serranía de Ronda, sin embargo, se esperan fuertes precipitaciones, con posibilidad de que sean tormentosas, durante todo el fin de semana. Se esperan 16 grados de máxima. Lo mismo ocurrirá en otros puntos del interior, como en Antequera, donde el riesgo de lluvia alcanza el 85% durante la mayor parte del domingo, con máximas todavía de 18 grados.

El viento seguirá soplando de componente noroeste.

El martes la temperatura máxima bajará de golpe en la capital unos cinco grados, según la previsión, y volverán a repetirse las lluvias. El riesgo de precipitaciones para esa jornada alcanza el 50% entre las 00.00 horas y el mediodía, anuncia la AEMET.

El tiempo, sin embargo, estará mucho más revuelto en la zona oriental de Andalucía. La AEMET ha activado aviso amarillo ante el riesgo de tormentas, vientos y fenómenos costeros en varios puntos de las provincias de Jaén, Granada y, sobre todo Almería. Este aviso será naranja para la jornada del domingo.