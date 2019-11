"La abstención puede ser la gran aliada del PP, por eso hace fake news"

El candidato socialista Ignacio López llama a la movilización masiva el 10-N y se rebela contra el juego sucio de las 'fake news'. Tras convertirse en un eslabón estelar dentro del 'sanchismo' malagueño, vuelve a encabezar la lista al Congreso sin perder de vista que solo un buen resultado a nivel nacional le permitiría al PSOE gobernar con estabilidad.

¿Qué le dirá en esta campaña a los malagueños, a quienes votaron al PSOE y a quienes no lo hicieron en el 28-A, para que depositen la confianza en la candidatura que encabeza?

Que comparto con ellos el pensamiento de que España necesita un Gobierno. Y que igual que en abril hubo un alto respaldo para el PSOE, esta vez tiene que ser aún mayor para impedir que los demás puedan bloquear y así tener un Gobierno, que es lo que la inmensa mayoría de la gente quiere.

¿Acude a los comicios con la sensación de que todo lo que no sea repetir o mejorar la victoria anterior, con cuatro diputados y tres senadores, es un fracaso ?

Toda la candidatura acude con la idea de aportar desde Málaga a los escaños suficientes para tener un Gobierno estable y progresista. No hacemos cuenta de cuántos vamos a sacar en Málaga. Nos contentamos con que sean los necesarios. Cuantos más, mejor.

¿Ha tenido alguna vez la sensación de que la repetición electoral podía haberse evitado?

Se podía haber evitado si quienes perdieron las elecciones hubieran leído correctamente el resultado. No han entendido el mensaje que la ciudadanía dio, que fue bastante claro: que solo podía gobernar el PSOE. Se fueron a una posición de máximos y le negaron al PSOE su victoria. La única manera que tenemos de corregir eso es tener una victoria electoral más clara todavía. Para que el mensaje sea más claro todavía. Y para la posibilidad de que se bloquee políticamente el país sea menor.

El PP repite por activa y por pasiva que el actual Gobierno andaluz es el modelo a seguir para implantarlo a nivel nacional, ¿le aconseja que lo haga?

¿El actual Gobierno andaluz que está haciendo recortes en sanidad ya? ¿El actual Gobierno andaluz que tiene ya a todo el sector sanitario en pie de guerra? ¿El actual Gobierno andaluz que tiene a los usuarios de la sanidad pública quejándose por el mal servicio que se está ofreciendo? Desde luego que no lo aconsejo. Cuando no suman, las tres derechas bloquean e impiden la estabilidad política. Y cuando suman, lo que hacen es recortar en la sanidad pública. Por tanto, las tres derechas le vienen mal a la salud de los españoles y no las aconsejo. Por salud.

¿Le viene bien al Gobierno andaluz el término trifachito?

Llamarlo trifachito es una forma de caricaturizarlo. En términos políticos, es una caricatura seria de cómo PP y Ciudadanos han blanqueado el discurso de la ultraderecha española.

¿En qué terminos valora la irrupción de Más País, el partido creado por Íñigo Errejón?

Más País es una escisión de Unidas Podemos. Cada vez que hay elecciones, tenemos partidos nuevos. Y el que siempre sigue es el PSOE. Al final, lo de Más País pone de manifiesto que dentro de Unidas Podemos es muy difícil que entre ellos se pongan de acuerdo y se escinden constantemente.

¿Esta fragmentación le hace un flaco favor a la izquierda en beneficio del bloque de derecha?

Lo que la lógica dice es que, si Más País es una escisión de Unidas Podemos, a quien le va a afectar es a Unidas Podemos. Es verdad que puede perder el segundo escaño en la provincia. Puede ocurrir que con unos miles de votos que pierda respecto al 28-A no lo mantenga y Más País tampoco tenga los votos necesarios para sacarlo.

¿A qué le teme más el PSOE de cara a los resultados electorales: a la abstención o a las propuestas de otros partidos?

Lo que más tememos es que se produzca otra vez el bloqueo. Efectivamente, la abstención puede ser la gran aliada de la derecha en estas elecciones. Por eso, ellos están trabajando por la desmovilización. El único que quiere la abstención es el PP. Por eso han puesto una campaña de fake news. Para que la gente no vaya a votar, lo que prácticamente es un fraude electoral. El PP o va las elecciones dopándose o va envenenando a los demás para provocar una abstención, que no participe la gente. Y por eso hago un llamamiento para que participe la gente y se desbloquee el país. El gran aliado del bloqueo y la abstención es el PP.

Ciertas fuerzas políticas reiteran que Pedro Sánchez no ha actuado con firmeza en Cataluña para dejar la puerta abierta a un posible pacto con Esquerra Republicana ¿Qué opinión le merece esta acusación?

Que para las películas ya está el cine. Lo que hemos visto es una actuación clara de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra trabajando conjuntamente, cosa que no pasaba desde hacía muchos años, para repeler a los violentos. Y también una actuación política contundente del PSOE, que le pide al Gobierno de la Generalitat y a su presidente que condene la violencia. El problema político que hay de fondo en Cataluña hay que intentar solucionarlo. Y no se soluciona echando más leña al fuego. Hay que tratar de quitarle toda la leña al fuego para que haya un entendimiento y puedan convivir en Cataluña, en una Cataluña dentro de España, los que son independentistas y los que no lo son.

Alberto Garzón sostiene que el PSOE va a intentar rentabilizar en las urnas las exhumación de Franco, pero piensa que no lo logrará porque este asunto trasciende a las propias elecciones, ¿qué le parece?

Me hubiera gustado que Unidas Podemos se hubiese fijado más en lo importante, que es el hecho de sacar a Franco de su mausoleo después de 44 años, en vez de irse a lo accesorio que es cuándo ha sido. El presidente dijo que lo haría desde el día siguiente que pueda hacerlo. Ha coincidido ahora. Ojalá no hubiéramos tenido elecciones y no habría coincidido. Pero ha coincidido en campaña porque hubo un recurso y es cuando se ha podido hacer. Me hubiera gustado que tanto la izquierda como la derecha se hubiesen fijado menos en eso y haber compartido con todos los demócratas de nuestro país esa buena noticia, que el dictador salga de su mausoleo y no se le dé culto a lo que es una anomalía histórica.

Imagine que llama a la puerta de la sede de su partido, en la calle Fernán Núñez, el genio de la lámpara, ¿cuántos de los 11 escaños de la provincia y de los 350 de España le pediría?

Como decía antes, no hacemos esa cábala. Los que nos hagan falta, es lo que estamos buscando. No hemos venido a mejorar una posición electoral. Que si logramos el cuarto o el quinto... Si sacamos tres y el PSOE saca una mayoría para poder gobernar, me quedo contento. Si sacamos cinco diputados pero no conseguimos tener un gobierno estable, no me quedo contento. Formamos parte de un proyecto nacional y lo que buscamos es darle estabilidad al país.