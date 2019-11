Las luces de Larios se convierten en 2019 en 'El Bosque de la Navidad'

La calle Larios verá desde mañana cómo se monta el nuevo alumbrado para la Navidad, después del cambio de diseño. Este año, la capital apuesta para la principal arteria urbana por 'El Bosque de la Navidad. El espectáculo de luces y sonido se prolongará cuarenta días, del 29 de noviembre al 5 de enero, ha explicado esta mañana en rueda de prensa la edil de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras, que ha estado acompañada para el vicepresidente para Málaga de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Manuel Camacho, y la presidenta de Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

El montaje, que comienza mañana, va a suponer cortes parciales en la calle. Una vez finalizado el ensamblaje, se inaugurará. La novedad este año es que se podrá visitar de día y de noche, además de contar con sesiones de luces y música que harán más espectacular este montaje. Los pases van a ser a las 18.30, las 20.00 y las 21.30 horas del 29 de noviembre al 5 de enero, aunque la jornada de su inauguración habrá un horario especial.

La música que va a ofrecerse en estos espectáculos, seguidos por miles de malagueños y turistas en época navideña, son las siguientes: 'All I want for Christmas is you', de Maria Carey; 'Jingle bell rock', de Hilary Duff; 'En Navidad', interpretada por Javián, David Bustamante y Academia de OT con Rosana; 'Never Back Down (Battlecry), de TSFH recorded by the Sofía Session Orchestra ez choir.

El montaje lo hará Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña. Su importe será de 532.830 euros. En 2018, el espectáculo atrajo cada día a 82.000 personas.



Estructura

La estructura está formada por 22 arcos ojivales de 11 metros entre ejes y 12,8 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio. La trama perimetral es de origen orgánico y los arcos están conectados entre sí por unas enramadas de 12 metros de longitud de forma curva compuesta. Toda la estructura irá pintada con spray rojo. La iluminación de estos arcos está conformada por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz de 0'07 estíos cada uno.

El bosque estará plagado de hojas, serán 342 unidades de chapa de aluminio y metacrilato de 12 por 6 milímetros grabados mediante láser e iluminados con hilo de led. Además de estas hojas, habrá un centenar de soles fabricados en aluminio en diferentes diámetros: 1, 4, 2 y 2,4 metros. Tendrán iluminación a doble cara y experimentarán cambios de color. También habrá ángeles. Contará con 44 bases de hormigón estancas para albergar la instalación eléctrica de 2.200 kilos cada una y con unas dimensiones de 1,3 por 2 por 1,5 metros pintados de color negro verde.

En total, habrá 730.000 puntos de luz y su coste total durante los 40 días de espectáculo será de 1.500 euros. En cuanto al Centro Histórico y las entradas de la ciudad, se invierte en la iluminación navideña 806.000 euros. Las luces ocuparán 76 calles, al sumarse este año Santa Lucía, Comedias y Nosquera, ha explicado Porras.



Visitas

Según un estudio del Área de Turismo, en 2018 hubo más de un millón de visitantes en la época navideña que generaron un impacto económico de más de 200 millones de euros. Asimismo, el invierno pasado la capital obtuvo el primer puesto en el ranking 'Best Sunny Christmas Markets in Europe' de la organización European Best Destinations (EDB), que presentó a Málaga como el destino urbano idóneo para celebrar una Navidad Soleada, destacando la presencia de las luces como un gran atractivo.

Manuel Camacho, de Aehcos, ha señalado que la ciudad necesita un gran evento al mes y las luces y el espectáculo lo son, ya que ayudan a desestacionalizar el turismo en la capital y sacarlo de sus reductos tradicionales, el verano, la Semana Santa y unos días en Navidad, además de mejorar mucho la ocupación de camas hoteleras en la capital costasoleña.

Juanibel Vera, la presidenta de los comerciantes del Centro Histórico, ha destacado además la belleza de la iluminación navideña en otras calles del casco antiguo, con guirnaldas transparentes, "una apuesta muy vanguardista", y espera que la gente también se acerque a las tiendas a comprar.

Porras ha insistido en que este año el diseño es nuevo y que habrá más sorpresas, ya que una de las ideas es esponjar la presencia de personas en la iluminación de Larios, de forma que no haya tanta acumulación de visitantes, aunque no desveló cómo se hará eso.

El impacto del turismo las pasadas navidades dejó más de 202 millones de euros en la ciudad, según un estudio del propio Ayuntamiento. El eje central fue precisamente el espectáculo de luces en Larios, que concentró cada día a 82.973 personas y en total, durante las 45 jornadas en las que se prolongó, más de 3,73 millones, según el Área de Seguridad.

Del 17 de diciembre al 6 de enero la Ciudad recibió más de 1,17 millones de visitas y 58.100 malagueños visitaron el casco antiguo cada día. El gasto medio por persona en Málaga fue de 168,7 euros. Los excursionistas hicieron, por su parte, un gasto medio de 60,01 euros. El número de pernoctaciones de turistas en la ciudad fue de 732.600 y las visitas de excursionistas, 446.800.