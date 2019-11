Vecinos de Campanillas se movilizan por la falta de personal médico

Casi un centenar de vecinos se han reunido durante la mañana del martes en las puertas del centro de salud de Campanillas y en el Consultorio Santa Rosalía para exigir la incorporación de médicos en los centros de salud del distrito. Los congregados han estado rellenando hojas de reclamaciones en ambos lugares.

Concretamente, el consultorio Santa Rosalía necesita un médico y el centro de salud de Campanillas a dos. "Tenemos una cartilla de la Seguridad Social que no nos sirve absolutamente para nada porque vamos y no nos dan número y no tenemos un médico", reclama la vecina Ana Pozo. Una de las afectadas por la falta de personal médico. Explica que ayer se quedaron alrededor de 70 personas sin consulta.

Los vecinos se han reunido con el el director del centro médico, José Luis Óscar Sánchez, para tratar de encontrar una solución ante esta falta de personal. Sin embargo, las contrataciones pertinentes tienen que ser aprobadas por la Junta de Andalucía, quien les ha comunicado que no tienen fondos para hacer frente a la demanda sanitaria del distrito.

Desde el pasado 31 de octubre, el consultorio solo cuenta con un médico para atender a todos los vecinos adscritos. Ana Pozo explica que el único doctor solo atiende "casos urgentes" que van en función del criterio del profesional. "El médico te ve en función de su opinión", sentencia Ana Pozo.

Actualmente, los vecinos se ven obligados a acudir al centro de salud de Campanillas a la consulta de 'no demorables'. Según explica Ana Pozo, son citas rápidas que se dan en el momento y donde "solo dan una serie de números al día y ni te recetan ni dan bajas y tampoco hacen exploraciones en el momento".

Denuncia que en la zona de Santa Rosalía hay una alta demanda de personas dependientes que necesitan su medicación y, que por culpa de la situación, están teniendo serios problemas para acceder a ellas. "Mi madre es dependiente y he tenido que desplazarme a Campanilla a que el médico me haga una receta porque no tengo insulina para mi madre. Y tenido que pedirlo por favor. No a todos les van a poder recetar".

Ana Pozo afirma que van a seguir movilizándose para encontrar una solución a esta carencia en el sistema sanitario del barrio "en medida de las respuestas que vayamos consiguiendo".