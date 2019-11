Antonio Nadal: «La Historia no puede estar sometida a la política»

El catedrático de Historia Contemporánea de la UMA presenta este viernes a las 20 horas en el Real Club Mediterráneo 'De pronto, una guerra', un libro que incluye documentos inéditos sobre la Guerra Civil, centrado en las figuras de George William Grice-Hutchinson, Josefina Gálvez y Porfirio Smerdou.

Antonio Nadal sigue siendo políticamente incorrecto y se considera «un testigo incómodo». Encarcelado durante la dictadura, excandidato del PCE al Congreso en 1982, catedrático de Historia Contemporánea y experto en la República, la Guerra Civil y el Franquismo, se muestra muy crítico con el concepto de Memoria Democrática y con una visión de la Guerra Civil que considera sectaria.

En la introducción plantea que la Historia no tiene que estar al albur de la coyuntura política. ¿Es que ocurre en nuestros días?

La autodenominada Memoria Democrática es uno de tantos ataques e intentos de modificación de la Historia. Es una concepción de la Historia de un sector de la población convertido religiosamente en víctima que se rebela, bajo ejes de supremacía moral, contra otro. Ocurrió lo mismo al terminar la guerra, con la Comisión de Víctimas del Marxismo: sacaron a sus muertos y establecieron, sobre la mitología de la víctima –la base de toda religión– todo un sentido de la Historia, pero no fue el Franquismo, fue la Iglesia Católica la que elaboró todo el sistema de ideas, actitudes y visiones del mundo.

¿Cómo debería tratarse entonces la Guerra Civil?

La Guerra Civil española o el alzamiento del 18 de julio fue concebido a modo de golpe militar clásico del siglo XIX. La coyuntura de los años 30, con el crack del 29, y las influencias del comunismo y el fascismo hacen que la Guerra Civil la entiendan dos grandes líneas políticas: los que siguieron a Franco y fueron apoyados por Alemania e Italia y el Partido Comunista, a través de la Komintern. El resto fueron trágicos elementos secundarios en la Historia.

¿Y los fusilados en la Guerra?

Tuve una entrevista con el alcalde de Málaga porque me consultó cómo había que hacer el monolito de San Rafael. Me comprometí a darle la lista de todos los ejecutados durante el periodo republicano –más de 3.000 personas– y los ejecutados de 1937 a 1941 y hace usted un monolito con todos los muertos de la Guerra Civil. Pero el gran héroe de la Memoria Democrática en España es Paco de la Torre y eso no podía aceptarlo. Sin embargo, la Historia no puede estar sometida a cambios de acuerdo con cada situación política. Y en el plano político es una verdadera locura mantener España en una dinámica permanente de Guerra Civil.

Publica por primera vez en su libro el diario de un 'emboscado', un malagueño anónimo que vivió oculto de julio del 36 a febrero del 37.

En Málaga hubo centenares de topos que se mantuvieron ocultos hasta que acabó la Guerra a los siete meses. Se quedaron donde pudieron y de ahí no salieron.

¿Por qué ha querido en su nuevo libro sacar del olvido a tres personas como George William Grice-Hutchinson, Josefina Gálvez y Porfirio Smerdou

Con Porfirio Smerdou tenía una deuda porque tenía la intención de haber escrito su biografía. En cuanto a Grice-Hutchinson, de quien digo en el prólogo que queda por saber si fue miembro del MI6, en todos los sitios por los que he ido me he encontrado a Grice-Hutchinson y eso no puede ser casualidad. Él mantuvo Villa Maya con sus envíos de alimentos; va a Inglaterra no sé a qué –él argumentaba que iba por sus pájaros–; va a Sevilla y se entrevista con Carlos de Haya y Queipo de Llano para ver dónde estaba Josefina Gálvez, hecha rehén; iba a visitar a Josefina Gálvez por los sitios donde estaba... Además, se destaca en ese periodo la importancia de toda la política española de Gibraltar y de Inglaterra.

Y queda Josefina Gálvez.

Josefina Gálvez –la esposa de Carlos de Haya que terminaron canjeando por Arthur Koestler– para mí ha sido una sorpresa, una personalidad desbordante, de gran entidad como persona. A esta mujer la mantienen como rehén en Málaga, y después la saca el gobernador civil Luis Arráez hacia Almería. Lo extraordinario es que en 1939, cuando a Arráez están a punto de atraparlo y fusilarlo recurre a ella para que lo pase a Gibraltar y ella, en un verdadero acto de valentía, trata de ayudarlo. La guerra saca lo peor del mundo pero también lo mejor de la gente.

Se muestra muy crítico con los testigos extranjeros de la Guerra Civil, de los que salva a Orwell.

Koestler es un gran escritor pero toda esa mitología y esa condena a muerte que fue falsa... pasa igual con su conversación en el avión con Carlos de Haya. Siempre me ha parecido de muy poca seriedad poner conversaciones de gran relevancia sin ninguna prueba documental. En cuanto a Brenan, en sus obras escribe cosas absolutamente inimaginables. Brenan no tiene una solidez intelectual, montaba sus libros hablando con el jardinero, que era anarquista y se confunde, porque en Churriana las colectividades campesinas eran de la UGT.

También resalta el papel 'salvador' de los tribunales populares durante la República.

Sigo manteniendo que el alma escasa y mínima de la República salvó a un montón de gente a través de los tribunales populares porque no sabían, les aplicaban la ley de vagos y maleantes, la de la República y pongo varios ejemplos de condenados a traición que terminan en libertad.