El PP espera "resultados muy buenos que manden a Sánchez a descansar fuera de La Moncloa"

El cabeza de lista del PP por Málaga al Congreso de los Diputados, Pablo Montesinos, se mostró convencido de que el resultado electoral de su partido "va a ser muy bueno" y se mantuvo firme en sus ataques al PSOE, a la hora de hacer balance de la campaña en vísperas de la jornada de reflexión. "Sánchez dice que está cansado y que por eso comete errores, el domingo con todos nuestros votos al proyecto de Pablo Casado le vamos a mandar a descansar fuera del Palacio de La Moncloa", aseveró el candidato del PP.

En este punto, de vuelta a lo que ya señaló el mismo día que Pedro Sánchez estuvo en Torremolinos, Montesinos aseguró que su último mensaje de campaña sería "sobre economía y sobre empleo". "El Partido Socialista y el señor Sánchez miran para otro lado ante los datos del paro, a las personas que están desempleadas hay que mirarlas a la cara y no agachar la cabeza como Sánchez hizo en el debate a 5", agregó.

Montesinos insistió en que "concentrado el voto en el PP, reconduciremos el rumbo en materia económica". "A Casado no le temblarán las piernas en Cataluña y pasaremos del bloqueo al desbloqueo, también en las grandes infraestructuras que necesita Málaga y, por eso, termino como empecé la campaña con un discurso en positivo: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y Pablo Casado es el presidente que necesitan Málaga y España", proclamó Montesinos.

A juicio de Montesinos, "el PSOE y Sánchez no han planteado ninguna reforma para alejar los signos de desaceleración económica, para esa crisis que ya está ahí el señor Sánchez también ha mirado para otro lado". "Sánchez se parece cada vez más a Zapatero y no podemos permitirlo, eso es un riego que no podemos asumir", enfatizó.

"Por eso, necesitamos concentrar el voto en el PP, la única esperanza que le queda a Pedro Sánchez, al jefe del Ejecutivo en funciones, es que el centro-derecha vaya a votar dividido en las urnas porque juntos somos más fuertes y, como somos la única alternativa, pido concentrar el voto en el PP", reclamó.

Montesinos reiteró que en esta campaña "el PP se ha centrado en los problemas reales de los malagueños, en lo que verdaderamente importa". "Hemos hecho una campaña de 10, nos hemos pateado con una sonrisa toda la provincia y hemos dejado patente que somos el partido de toda Málaga: de la Málaga litoral y de Málaga capital por supuesto, pero también de la Málaga de interior y de nuestros pueblos", expresó Montesinos.

El candidato también contó en la última jornada con el apoyo del presidente provincial del partido, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Bendodo se felicitó de que el PP haya llevado por la provincia su campaña "con claridad, dignidad y limpieza porque nos hemos dedicado a hablar claro y alto de lo que queremos hacer en un nuevo Gobierno que se puede producir este 10 de noviembre". "El PP de Málaga ha funcionado como una maquinaria perfectamente engrasada y, aunque cada minuto que pasa parece que hay más ruido porque a algunos les interesa, hemos intentado simplificarla porque el PP tiene claro que solo hay dos opciones: el presidente será o Casado o Sánchez, y todos los demás son partidos o personas que tienen que sumarse al bloque que lidere cualquiera de estos dos", expuso.

En este punto, el consejero de la Presidencia, recalcó que "la mejor opción para España es Pablo Casado y los que se pueden sumar al bloque de Sánchez son Podemos y aquellos que quieren romper España y pueden tener la llave del Gobierno".

Por su parte, Francisco de la Torre, dijo que "será bueno para España, Andalucía y Málaga un buen resultado para el PP que permita un Gobierno sólido y capaz de impulsar la economía y crear empleo". "Para tener una España justa e igualitaria hay que tener una economía sana", agregó De la Torre antes de pedir que "se vote inteligentemente y con sentido útil, pues no es bueno abstenerse, hay que ir a votar".