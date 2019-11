Los yates de lujo eligen el Puerto de Málaga

El Puerto de Málaga cada vez recibe más yates de lujo. Se trata de una localización idónea para los propietarios de las embarcaciones, que disponen de un gran abanico de ocio en la ciudad, además de acceso al aeropuerto y la cercanía a puntos estratégicos como Puerto Banús, en Marbella. Por ello, actualmente la ocupación y explotación como zona náutico deportiva destinada al atraque de los yates está en concurso de licitación, con idea de construir cerca de un centenar de atraques para yates de gran tamaño y seguir creciendo en este sector..



En total, han atracado en el muelle 1 y 2 del Puerto de Málaga, 23 megayates en lo que llevamos de año que han atraído la mirada de curiosos que no han podido resistir la tentación de fotografiarlos. A continuación se muestran solo algunos de los más grandes.



Aunque cada yate es diferente, todos comparten el lujo y ciertas comodidades al alcance de muy pocos. Aunque desde fuera, muchos pueden pensar que su interior es pequeño, no pueden estar más equivocados.



Todos cuentan con personal a bordo que en encarga de cubrir todas las necesidades los invitados, para que viajen en las mejores condiciones. A ello se suman las comodidades con las que cuentan. Algunos cuentan con jacuzzi, espacios donde tomar el sol, salas de cine, gimnasios, aire acondicionado, conexión Wifi y material de buceo, de pesca o juguetes como motos de agua.



Comparten también el cuidado diseño interior que, aunque cada barco esté orientado a ciertas especificaciones personalizadas, están basadas en el lujo y los detalles. Destacan las salas de descanso o las habitaciones, que en todos los casos cuentan con las últimas tendencias y comodidades.



La gran mayoría de ellos están disponibles para alquiler, aunque no para todos los bolsillos. Sin duda, un lujo para muy pocos.



Estos son los yates que han atracado en Málaga a lo largo del año, alguno incluso ha repetido:





'Andrómeda'

'Lady Moura'

'Mayan Queen IV'

'Boadicea'

'Azteca'

'Vive la Vie'

'Ventum Maris'

'Azamanta'

'Gene Machine'

'Loyalty'

, anteriormente conocido como 'Ulysses'. Fue propiedad de Greaeme Hart hasta 2017, que lo vendió a una persona anónima. Fue construido en 2015 por el astillero noruego Kleven. Su casco es de acero y la estructura de aluminio.En sus 107 metros, el yate de lujdistribuidos en una suite principal, cuatro camarotes VIP y 10 cabinas dobles.. Todos ellos pueden disfrutar de la piscina, el spa o utilizar el servicio de helipuerto.Impulsado por dos motores diésely con tanques de agua que almacenan alrededor de 309.000 de agua dulce, tiene una autonomía de 8.500 millas., es el propietario de otro de los yates que visitó Málaga durante el 2019. En este caso, se trata del 'Lady Moura'. Es el noveno buque de recreo más grande del mundo.Ha sido diseñado por el arquitecto italiano Luigi Sturchio y construido en los astilleros alemanes de Blohm+Voss en 1990, aunque se han hecho remodelaciones en 20017 y 2017.y el escudo distintivo, realizados en oro de 24 quilates.En sus 105 metros de largo tiene capacidad para alojar a 30 pasajeros y una tripulación de 61 personas. Entre sus comodidades,comedores, salones de estar y un quirófano completamente equipado. Además, dispone de un helipuerto.Dos motores diésel de 6.900 caballos de potencia le dan una velocidad de 20 nudos, sin embargo el yate está diseñado con un sistema para compensar los pesos que reduce de forma notable el posible balanceo., propietario de una de las compañías mineras más grandes del mundo. Reemplazó a otro Mayan Queen, de 49 metros construido por Feadship.Fue diseñado por el diseñador Tim Heywood y construido a medida en 2008 por los astilleros Blohm & Voss en Hamburgo.Una de las características que más llama la atención del 'Mayan Queen IV' es el balcón situado en la suite VIP, que además cuenta con una plataforma deslizable.Poco se sabe del interior del yate, puesto que no han transcendido fotos. El único dato que se sabe es que, además de una tripulación de 24 integrantes, distribuidas en otras 12. Dispone de gimnasio, jacuzzi, garaje, plataforma de baño, aire acondicionado y helipuerto.Tiene una velocidad de crucero de 20 nudos con una velocidad máxima de 22 nudos. Tiene un sistema de estabilización que reduce el efecto del balanceo y dispone de estabilizadores de anclaje, para aumentar la comodidad cuando el yate se encuentra parado.Terence Disdale es responsable del diseño exterior e interior. Este yate era reconocido anteriormente como 'Reborn'El material utilizado en este caso es el acero para la parte del casco y el aluminio para la superestructura. Consta de una cubierta completa entre las principales para los propietarios, con un salón panorámico.A ellos se suman los 22 trabajadores. Los afortunados disponen de WIFI, aire acondicionado, jacuzzi, ascensor, piscina, chorros de hidromasaje,estudio fotográfico y un helipuerto ocupan los 76 metros de largo de los que dispone el yate.Con una velocidad de crucero de 13 nudos, una velocidad máxima de 15 nudos y un rango de 5,000 nm desde sus tanques de combustible de 290,000 litros.. Todos los años, recorre el Mediterráneo y el Caribe.Fue construido en 2009 por CRN. Tiene una longitud de 72 metros con un casco de acero y una superestructura de aluminio. Es una creación personalizada, realizada por Nuvolari & Lenard.'Azteca' tiene capacidad para 12 invitados y una tripulación de 28 que se distribuye entre sus cinco cubiertas. Los propietarios pueden disfrutar de. En la cubierta interior hay cuatro cabinas VIP, que se suman a la otra situada en la cubierta superior. Cuenta con varias salas de estar, jacuzzi, plataforma de baño y un garaje para barcos más modestos.Es impulsada por dos motores Caterpillar . Azteca puede alcanzar una velocidad máxima de 16 nudos. Y tiene un alcance de 6.000 millas náuticas., está detrás de 'Vive la Vie' desde el año 2008. La naviera alemana Lürssem fue la encargada del diseño, junto con los diseñadores de Artline y otros trabajadores.Es un poco más pequeño que los anteriores (59,08 metros de largo y 11,10 metros de ancho), aunque poco tiene que envidiar. Se caracteriza por la escalera que predomina en el vestíbulo, quedistribuidas en una suite principal, un camarote VIP, dos cabinas dobles. A ellos se unen 15 tripulantes en otras ocho cabinas. Los invitados pueden disfrutar del gimnasio, jacuzzi en la cubierta, garaje, aire acondicionado.Cuenta con dos motores Caterpillar de 1.455 kilovatios quePuede alcanzar una velocidad de 7.000 millas náuticas mientras navega a una velocidad de 12 nudos.. Su construcción corrió a cargo de la naviera holandesa Amels en el astillero de Vlissingen en el 2011, aunque ha sido remodelado este último año.Presenta un casco de hacer de desplazamiento y una superestructura de aluminio, con las cubiertas de teca. Sigue las reglas de la sociedad de clasificación de Lloyds Register. Su diseño interior es de Winch Desing.Conocido como 'Infinite Shades',. Cuenta con una suite principal, 2 camarotes VIP y cuatro cabinas dobles, además de 16 cabinas para los trabajadores. Los navegantes disfrutarán de ciertas comodidades como:Impulsado por 2 motores diésel Caterpillar (3516C) de 1.230 hp y propulsado por sus hélices de doble tornillo,y puede navegar cómodamente a 14 nudos. Con sus tanques de combustible de 155.000 litros, tiene un alcance máximo de 5.000 millas náuticas a 13 nudos. Sus tanques de agua almacenan alrededor de 38.000 litros de agua dulce.y su interior a Sinot Yacht Architecture & Desing. Se caracteriza por líneas pinceladas y afiladas. Desde fuera, se puede ver como está adornado con un "diente de tiburón".Un total de. Consta de de una suite principal, un camarote VIP, cuatro cabinas dobles y seis cabinas para los miembros del personal.Los invitados puedenpara su uso y disfrute personal. Entre sus comodidades se encuentra un jacuzzi en cubierta, gimnasio, club de playa, aire acondicionado y garaje.La velocidad máxima que alcanza 'Azamanta' es de 16.9 nudos gracias a los dos motores MTU y sus hélices de doble tornillo. Sus 100.000 tanques de combustible permiten alcanzar un máximo de 4.500 millas náuticas a 13 nudos y sus. Este yate de lujo de 55 m de largo y 9 metros de ancho se encargó a la naviera Amels, por Tim Heywood. Por otro lado, su diseño interno es de Enzo Enea.Está preparado para que 14 huéspedes puedan disfrutar de sus comodidades, a los que se unen otros 15 miembros de la tripulación. Se compone por una suite principal, cuatro cabinas dobles y cuatro camas pullman. Para los trabajadores están disponibles ocho cabinas.'Gene Machine' puede alcanzar una velocidad máxima de 15.5 nudos y cuenta con un rango de crucero máximo de 13 nudos, gracias a la potencia proveniente de dos motores diesel MTU 16V2000M70 de 1408.0hp.en su astillero de Oss en 2016. Con respecto al exterior, su diseño corresponde a Omega Architects y su interior a Cristiano Gatto Design.

En sus 50 metros de largo y 8 metros de ancho con los que cuenta My Loyalty, permite alojar hasta 12 invitados en seis cabañas, que comprenden una suite principal, un camarote VIP y cuatro cabinas dobles. En cuanto a la tripulación, puede acoger hasta 9 personas.

'Home'

'Hyperion'

'Q95'

'New Master'

'Chrimi III'

'Elida V'

'Spring'

'Whisper'

'Elba'

'Piterlando II'

'Mahalo'

'Neptune 3'

'Octopus'

Impulsado por 2 motores MTU (16V 4000 M73L) de 3,862 hp y propulsado por sus hélices de doble tornillo, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos.Sus tanques de agua almacenan alrededor de 16.200 de agua dulce.Una de las características principales de su diseño está relacionada con su interior. Estilo atemporal, muebles hermosos y asientos suntuosos para crear un ambiente elegante y confortable., que incluyen una suite principal, un camarote VIP, tres cabinas dobles y una cabina convertible. También es capaz de transportar hasta 9 tripulantes a bordo. Plataforma de baño, aire acondicionado,a bordo son elementos que pueden disfrutar los navegantes.Con una velocidad de crucero de 12 nudos, una velocidad máxima de 16,3 nudos y un rango de 3,750 nm desde sus tanques de combustible de 45.000 litros, es la combinación perfecta de rendimiento y lujo.y reacondicionado por última vez en 2015. Pieter Beeldsnijder Design fue el encargado del diseño exterior tanto interior como exterior. Se trata de un yate más pequeño que los anteriores (47 metros de largo y 9 metros de ancho).Una de las características en su diseño es que incorpora la alta tecnología que se refleja en su tablero de dagas de carbono. En su lanzamiento, tenía la plataforma más alta que jamás haya existido.Tiene capacidad para seis personas en tres habitaciones, que. Cuenta con muchas opciones de juguetes acuáticos, gracias a la plataforma de natación hidráulica extendida, los activos del grupo encontrarán que usarlos sin esfuerzo, mientras que otros desearán simplemente tomar el sol.Puede alcanzar una velocidad de 11 nudos gracias a su motor MTU y una velocidad de crucero de 10 nudos.. El interior del yate ha sido diseñado por Stefano Righini y Alberto Mancini. Presenta un casco de grp semi-desplazamiento y una superestructura de grp, con cubiertas de teca. Fue construida según las reglas de la sociedad de clasificación ABS (American Bureau of Shipping)., que comprenden una suite principal y cuatro cabinas dobles. También es capaz de transportar hasta 9 tripulantes a bordo organizados en cinco cabañas.En sus 44 metros de largo y 9 metros de ancho se pueden encontrar diferentes comodidades destinados al bienestar de los navegantes como el jacuzzi en la terraza delantera,Con motor de 2 MTU (12V 4000 M53R), motores diesel de 1,500 hp, el yate 'Q95' es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 16 nudos y puede navegar cómodamente a 12 nudo. Sus tanques de agua almacenan alrededor de 12,000 de agua dulce. También cuenta con estabilizadores en marcha y en el ancla.con un diseño exterior e interior de Ruggiero, aunque fue remodelado en 2011. 'New Master' presenta un casco de acero de desplazamiento completo y una superestructura de aluminio, con cubiertas de teca. Fue construida según las reglas de la sociedad de clasificación RINA (Registro Italiano Navale). Actualmente se encuentra en venta.Hasta 12 invitados pueden disfrutar del yate en las seis cabañas disponibles. Cuenta con una suite principal y cinco cabinas dobles. A ellos se su pueden sumar hasta 11 tripulantes en el trayecto. Cuenta con aire acondicionado y wifi.y una superestructura de aluminio, con cubiertas de teca. Fue construida según las reglas de la sociedad de clasificación RINA (Registro Italiano Navale).Impulsado por 2 motores diesel Deutz (TBD 620 V16) de 2.448 hp y propulsado por sus hélices de doble tornillo El yate de motor New Master es capaz de alcanzar. Con sus tanques de combustible de 96,000 litros, tiene un alcance máximo de 5,182 millas náuticas a 12 nudos. Sus tanques de agua almacenan alrededor de 27.860 de agua dulce., con cubiertas de teca. Fue construida según las reglas de la sociedad de clasificación RINA (Registro Italiano Navale)., lo que permite que no se sientan los movimientos, sobre todo cuando se pasan por aguas turbulentas.Permite alojarque comprenden una suite principal, dos camarotes VIP y dos cabinas dobles. También es capaz de transportar hasta 7 tripulantes a bordo. Cuenta con aire acondicionado, jacuzzi en cubierta y plataforma de baño.Impulsado por 2 motores diesel MTU (12V 2000 M72) de 1,450 hp y propulsado por sus hélices de doble tornillo. El yate a motorCon sus 42.800 tanques de combustible, tiene un alcance máximo de 3.500 millas náuticas a 11 nudos. Sus tanques de agua almacenan alrededor de 7.200 de agua dulce.Es conocido como "la isla navegante" y. Se trata de una embarcación que navega, sobre todo, con jóvenes estudiantes que se confirman en él o van de campamento con la iglesia.Este modelo es muy diferente a sus antecesores. Ahora, ha reducido su coste de mantenimiento y prioriza los problemas relacionados con el medio ambiente. Su característica principal es el mástil de 45 metros de altura, queEstá impulsada por motores Volvo Penta que le dan una velocidad máxima de 12 nudos y una velocidad de crucero de 9 nudos.con un interior de Bannenberg & Rowell y un diseño exterior de Dobroserdov Design. Anteriormente conocido como Jetsetter, está construida con casco de aluminio y superestructura de aluminio.. También es capaz de transportar hasta seis tripulantes. Cuenta con equipo de pesca y de snorkel, dos motos acuáticas y diferentes juguetes inflables.Con una velocidad de crucero de 17 nudos, una velocidad máxima de 21 nudos y un alcance de 3.000 nm desde sus tanques de combustible de 25.000 litros,. Fue construido en 2003 por Holland Jachtbouw y reacondicionado por última vez en 2019. El interior del yate ha sido diseñado por Winch Design y su diseño exterior es de Ted Hood'Whisper' permite alojar a seis personas en tres habitaciones, que incluyen una suite principal y dos cabinas dobles. A ellos se unen hasta cinco tripulantes.y otros elementos como equipo de snorkel, dos tablas de paddle o esquís acuáticos.Tiene una velocidad de 10 nuevos y una velocidad de crucero de 10.. Su diseño exterior es de Vries Lentsch. Su diseño interior de Jaime Oliver presenta carpintería en madera noble de caoba, nuez y raíz de palma.Fue construida según las reglas de la sociedad de clasificación RINA (Registro Italiano Navale).En él pueden pernoctar un total de diez invitados en una suite principal, dos dobles y dos cabinas dobles. Está disponible un equipo de bueo, esquís acuáticos y motos de agua.Está equipada con dos motores principales Caterpillar de 625 hp cada uno, que proporcionan una velocidad máxima de 14 nudos.y seleccionados en todo el mundo.. Fue construida según las reglas de la sociedad de clasificación RINA (Registro Italiano Navale). Solo hay seis yates en el mundo del mismo modeloEl interior de Piterland II ha sido diseñada para, que comprenden una suite principal y 5 cabinas dobles y cuatro miembros de la tripulación. Los navegantes tienen a su disposición:Impulsado por 2 motores diesel MAN (V12-1900) de 1.900 hp El yate a motor Piterland II es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos y puede navegar cómodamente a 20 nudos.a partir del diseño de Guido De Groot con Ginyon Naval Architects en 2014. El interior es de Omega Architects. Destaca su decoración de nogal teñido con toques de níquel.entre las que se encuentra una suite principal, una VIP y dos cabinas dobles y cuatro miembros de la tripulación. Todas las. Consta de aire acondicionado, iluminación personalizada y electrónica Raymarine.Su velocidad máxima es de 22.0kn y cuenta con un rango de crucero máximo de 3300.0nm a 9.0kn con potencia proveniente de dos motores diesel Caterpillar C-32 de 1685 hp.. Anteriormente llamado Onra, este yate de 25 metros de largo y 6,4 de ancho, presenta un diseño exterior de Judel Vroklijk.El diseño interior de Neptunoque incluyen una suite principal y tres cabinas dobles. A ellos se unen dos tripulantes. Cuenta con aire acondicionado y equipo de pesca,Puede alcanzar una velocidad de crucero de 9.5 nudos y una velocidad máxima de 12 nudos, con un alcance de 1100 millas náuticas a velocidad de crucero.Actualmente se encuentra en venta por 295 millones de euros. Se trata de uno de los yates más transitados de la flota global y un reconocido crucero de clase mundial. Con sus 126 metros de largo, se sitúaFue construido por Lürssem en 2003, con exteriores de Espen Oeino y con interiores de Jonathan Quinn Barnett. Ha sufrido una remodelación completa en 2018.'Octopus' puede albergarque se distribuyen en 30 camarotes. Los navegantes pueden disfrutar de una piscina, un bar, spa, bibliotecaTieneen el hangar y un muelle de acceso en popa que contiene un Pagoo, un pequeño submarino.El sistema de propulsión híbrido del yate le da una velocidad máxima de 19 nudos y un rango de crucero de aproximadamente 12,500nm a su velocidad económica de 12.5 nudos.