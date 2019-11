"El alcalde de Vigo vino aquí hace cuatro años a copiar qué se estaba haciendo con las luces"

Teresa Porras analiza en esta entrevista el proceso de municipalización de la empresa de limpieza, Limasa, asegura que ya se ha elegido un nuevo nombre para la misma y que podría ser totalmente pública en febrero de 2020, afirma que la Feria de Málaga está encaminada, pide más apoyo privado para el Carnaval y presume de las luces navideñas.

­Teresa Porras, teniente de alcalde de Servicios Operativos, Fiestas, Régimen Interior, Playas, Limpieza y del Distrito Cruz de Humilladero, analiza en esta entrevista la municipalización de la empresa pública Limasa, pide más colaboración a los malagueños para adecentar la ciudad, afirma que el proceso de municipalización no ha sido un camino de rosas y saca pecho del montaje de las luces de Navidad y del espectáculo de la calle Larios, afirma que Liverpool, por ejemplo, ha pedido consejo a Málaga para hacer algo parecido y defiende la Feria como una fiesta flamenca, abierta y agradable.

Hace poco avanzó usted datos importantes sobre la municipalización de Limasa. ¿Hay ya fecha para el Pleno Extraordinario en el que se abordará este asunto crucial para la ciudad?

Se está trabajando en todas las ordenanzas, la administrativa, la económica, la justificativa de por qué se hace la municipalización, y los estatutos de la sociedad. Eso lleva informes, que aparte de los nuestros debe hacer la Asesoría Jurídica. Estamos creando una nueva empresa. La previsión es llevarlo el 15 de noviembre a Junta de Gobierno, luego hay cinco días de exposición pública e iría a la comisión del 18. O se hace un pleno extraordinario en la semana del 26 al 30, o aprovechamos el pleno del 29.

A principios de año, por tanto, veremos ya una Limasa pública...

Luego ya hay un mes de publicación, para las alegaciones, y yo calculo que en febrero podríamos empezar a hablar de que ya tenemos la empresa municipal.

¿Han elegido ya nombre para la empresa?

Sí

¿No me lo va a decir?

Lo diré el 15 en la Junta de Gobierno.

No ha sido un proceso fácil, supongo...

El proceso ha sido complicado, pero hemos conseguido que se encajen las piezas. Encajar el tema del sindicato, que la gente entendiera que lo que ellos reclamaban no era factible, porque no había ninguna sentencia y yo no puedo pagar, ni nadie puede pagar nada del Ayuntamiento si no hay una sentencia firme, así lo entendieron. Le dimos la vuelta al tema, llegando a una serie de acuerdos, un convenio nuevo, a partir de ahí en Limasa se trabaja a gusto, la gente valora el esfuerzo que se ha hecho por los trabajadores, por la dirección y el Ayuntamiento. Tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible, pero echamos de menos que la gente colabore con ese proceso de limpieza.

¿Cree que la gente, que el malagueño, está concienciado con la limpieza de su ciudad?

No. Trabajamos ahora en hacer una buena campaña para intentar educar en que, o colaboramos todos, o eso es imposible. En mantener lo que está limpio. No puedes ir por la calle y ver las latas de Coca-Cola tiradas, las bolsas en cualquier sitio y no en el contenedor, o como se ven las bolsas de reciclado. Málaga estará limpia cuando el ciudadano quiera que esté limpia. Ahora, con la nueva compra de vehículos se ha notado mucho, y seguiremos invirtiendo en mejorar la empresa, que también hace falta.

¿Qué beneficios tendrá una Limasa pública?

El beneficio es económico, realmente. Porque las personas son las mismas. Ahí lo que te ahorras es el IVA y poco más, es un ahorro de muchos millones por el volumen.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presume de las luces de su ciudad y en otras ocasiones se ha comparado con Madrid o Nueva York. ¿Qué piensa?

Yo lo único que pienso es que el alcalde de Vigo vino aquí hace cuatro años a copiar qué se estaba haciendo en Málaga y por qué el éxito de la ciudad. A partir de ahí, empezó él en su ciudad. Me parece muy bien. Yo ahí no tengo ningún problema. Lo que tengo claro es que eso lo deciden los ciudadanos, una vez que lo vean encendido. Eso es lo que decidieron el año pasado: que la mejor ciudad a nivel europeo catalogada como la más bella en Navidad era Málaga.

No, además cuando me enteré de que hace cuatro años vino, pensé: ¿por qué no ha llamado? Y lo hubiera acompañado sin ningún problema. Liverpool, por ejemplo, nos ha llamado, cuando compró la iluminación del año pasado para decir oye cómo habéis vendido vosotros esta iluminación, qué pautas puedo hacer. Este hombre de Liverpool sí nos ha llamado, pero el de Vigo no. Vino aquí, se entremezcló con la gente, me enteré a través de otra gente. Málaga tiene una calle Larios que no la tiene ni Vigo ni ninguna otra ciudad, con lo cual que en Vigo se ponga un árbol de Navidad y una bola en las distintas calles que se decoran, que además tienen iluminación nuestra de hace años... yo creo que yo le alabo a él. Fue listo, en el sentido de venirse a la ciudad para ver qué es lo que están haciendo que tienen tanto éxito. A partir de ahí, cada uno en su ciudad lo hace lo mejor posible. Yo por eso sí le digo que suerte y que su ciudad sea una de las mejores de Galicia.

Llevan ustedes, o por lo menos eso tratan, de llevar las luces a todos los distritos, ¿no?

Llevamos muchos años llevando las luces a todos los distritos. Es responsabilidad de cada distrito y se ponen en distintos barrios. Sí hay una pequeño guiño, siempre tienen unos pascueros, unas bolas, o iluminación de Navidad. En Cruz de Humilladero hemos aumentado una serie de calles que el año pasado no había. A la gente le gusta tener detalles que le digan que estamos en Navidad. Los distritos lo están haciendo bien, quieren Navidad en todos los distritos, no sólo en calle Larios, que es el salón de la casa.

La oposición ha criticado el gasto en luces...

Bueno, la oposición ha engañado este año con el gasto, eso lo primero. Nosotros hemos subido 130.000 euros y la oposición dice que nos gastábamos 1.600.000 euros. He dicho que no, este año lo que nos gastamos son 800.000 euros y el año pasado casi 600.000. Lo que subimos son ciento y pico mil euros. Había calles como la Alameda u otras, donde no había iluminación. Nos hemos hecho cargo de dos o tres calles del Centro Histórico para que el Distrito Centro pusiera luces en La Malagueta.

Esta semana habló usted de más sorpresas en cuanto a las luces. ¿A qué se refería?

Uno de los problemas que teníamos en el Centro es que todo el mundo quiere ver la calle Larios. Todo el mundo va a seguir viéndola, eso lo tengo clarísimo, pero vamos a intentar esponjar en otros puntos de la ciudad, donde la gente se tenga que desplazar de Larios a otros sitios, y pueda intercambiarse los horarios, que son distintos, con lo cual podrán estar en otro punto de la ciudad y volver y ver el segundo pase de calle Larios o la Alameda Principal, estarán en distintos puntos de la ciudad.

Esto incita a consumir y a entrar en las tiendas...

Sí. Los datos así lo reflejaron en 2018. Aparte de los malagueños, hay mucha gente que viene de fuera, el año pasado se incentivaba con excursiones a Málaga y a distintos puntos de Andalucía y mucha gente llama por teléfono para preguntar cuándo comienza la iluminación de Navidad. Incluso los hoteles llaman para informarse porque les piden habitación para pasar el puente o algún día de Navidad.



En cuanto a la Feria, las peñas siguen diciendo que quieren usar las casetas de forma permanente en el Real, ¿cómo va este tema?

Ahí estamos trabajando en un pliego de condiciones, donde ese terreno, hasta que no pasaran diez años, no se podía hacer la explotación privada, lo que se hace es trabajar en el pliego. Efectivamente, no se puede beneficiar ni puede cobrar nadie de ese sitio, pero sí se están haciendo actividades en las casetas que tenemos de obra. Hace 15 días fue el Rocío, hizo su fiesta, y ahora las peñas la han solicitado para hacer actividades en su caseta. Yo creo que se están utilizando: El Pimpi hizo un tema solidario hace unos meses. Bueno, utilizarse se utiliza. Se trabaja para que el pliego permita hacer uso la gente de las casetas todo el año.

¿Se ha superado ya el debate entre la Feria del Centro o Feria del Real?

Ese es un debate de los periodistas. La Feria del Centro tiene su espacio, la del Real tiene el suyo, hay dos ferias y la gente opta a irse a un sitio u a otro, van a los dos sitios. No cogeríamos todo el mundo en la Feria del Real ni todos cogeríamos en la del Centro. Imagínate que cerramos el Real y nos vamos al Centro, sería imposible pensarlo. Es imposible tener juventud, mayores, espacios para niños como hay en el Real, las atracciones. Está muy bien distribuida. El año pasado quitamos las casetas provisionales de la Constitución y al final todo el mundo está convencido de que efectivamente está mucho mejor ahora, este año que el anterior. De lo único que se ha quejado todo el mundo es de los diez días de Feria. El año que viene volveremos a la normalidad, de viernes a sábado.

¿Qué planes hay para el futuro de la Feria de Málaga?

Ha tomado su rumbo de ser una Feria abierta, el rumbo es hacer una Feria flamenca, divertida, donde todo el mundo puede participar y lo que no cabe es la mala educación, pero esta no debe caber ni en la Feria ni en ningún lado. En la Feria, entre todos, la veo encaminada como todo el mundo decía de la Feria del Centro. ¿Cómo se creó la Feria del Centro? Cada propietario de bares, tiendas, hacía la Feria para que la gente pudiera pasar ese rato. Pues yo sigo manteniendo que la gente pueda estar en un restaurante y tenga su flamenco, pueda almorzar, y divertirse en familia. El camino es ese, que todo el mundo controle su espacio.

¿Le gusta la idea de poner hoteles y oficinas al lado?

La verdad es que el Palacio de Ferias y Congresos se está quedando pequeño. Tenemos mucha demanda de oficinas, pero también tengo que decir que en los terrenos de Repsol también hay previsto hacer una torre de oficinas, es fundamental. Málaga demanda oficinas y hoteles y lo que se busca son espacios. Ahora mismo lo que hay es un estudio de dónde podrían ir esas oficinas en el Real y sea compatible con la Feria. No se ha planteado decir que la Feria nos la llevamos a otro lado, todo lo contrario. Sólo se está viendo la posibilidad de compatibilizar una parcela cercana al Palacio de Ferias y puedan hacerse oficinas y sea compatible con el mes o mes y medio que tardamos en montar la Feria.

Algunos colectivos quieren que todos los terrenos de Repsol sean un bosque urbano...

Es un error hacer toda esa parcela un parque, sólo parque. Pongo ejemplos, el Parque Litoral se ha tenido que cerrar por la noche, el de Huelin también, el de San Rafael se cerró, está ahora en obras. Todos los parques grandes se han cerrado por la noche. Un parque que tenga vida, que la gente pueda entrar y salir de sus casas, de sus oficinas, de los comercios, es un parque con vida. Sólo parque al final traerá problemas, como ha ocurrido con el parque de Huelin, que al principio no estaba abierto, el Parque Litoral igual. Se ha cerrado por la noche por vandalismo en distintos espacios al no haber paso de gente. Es desperdiciar una oportunidad donde se ha previsto hacer viviendas para jóvenes, oficinas para la demanda, y se puede proyectar un gran parque sin ningún problema.

¿Cómo está el tema de la zona azul en Cruz de Humilladero?

Ese tema está en una mesa que se debe montar, se decidirá ahí qué se va a hacer.

Hay división de opiniones en el distrito, según parece...

Ese es el problema, que hay división de opiniones, de un lado y de otro. Yo siempre he hecho en mi distrito las cosas consensuadas. También he de decir que por hacer una prueba no se pierde nada, puede funcionar o no, pero lo que está claro es que para decidirlo tienes que probar. Son necesarias siempre. A partir de esa mesa se decidirá qué hacer. Se están estudiando posibilidades como crear más aparcamientos para bicicletas y motos, dar más servicio al aparcamiento público, y sacarle más rendimiento.

¿Está en conversaciones con la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga sobre el recorrido oficial nuevo?

Estamos. El recorrido lo dicen ellos. Ellos son los que plantean su recorrido. Distinto es decir, nosotros le echaremos una mano dentro de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento, esto sí vamos a probarlo o esto no vamos a probarlo. Todavía realmente no se ha hecho la primera reunión por distintas circunstancias, pero seguiremos trabajando con ellos.

¿Cuál es el estado de salud del Carnaval malagueño?

El Carnaval tiene más arraigo cada vez, pero demando que los empresarios, que son los que se benefician de esa fiesta, la única que está entre Navidad y Semana Santa, han de hacer un esfuerzo para hacerlo más suyo. Llegar un restaurante y tener una carta de la comanda con su cartel de Carnaval, ahí nos falta todavía ese compromiso de los empresarios de la ciudad en este caso, y que sean más activos. Pero cada vez más gente disfruta del Carnaval, y la fiesta de los niños es un éxito, el Cervantes no quedan entradas para la Final, las preliminares igual, sigue su ruta con el esfuerzo de las administraciones y la Fundación del Carnaval.