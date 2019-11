"Queda mucho por hacer para eliminar la disparidad laboral que existe"

El talento femenino dentro del mundo laboral aún tiene mucho que recorrer. Esta realidad se evidencia en sectores como el tecnológico, donde ellas tienen una presencia mínima. Celaya es una de las andaluzas que está cambiando los hechos con una empresa de ciberseguridad.

La mujer es minoría dentro del sector laboral español y este hecho es aún más evidente dentro del ámbito tecnológico, el cual ha sido tradicionalmente masculino. Poco a poco esto va cambiando y Ainoa Celaya, cordobesa e ingeniera en Telecomunicación por la Universidad de Málaga, es un ejemplo de ello. Asentada en Málaga desde hace más de veinte años, ahora dirige su propia empresa de ciberseguridad, Lunamic. Celaya lo tiene claro: «las empresas y la sociedad tienen mucho que hacer».

Los estereotipos de género asociados al rol de hombres y mujeres pueden determinar a qué nos dedicamos profesionalmente. ¿En qué momento se dio cuenta de que la Ingeniería era para usted?

Fue una especie de escape, porque desde el primer momento me aburría estudiar letras. Pero terminé decidiéndome porque por entonces eran unas carreras emergentes y me vine a Málaga a realizar Ingeniería en Telecomunicación. Ahí supe que era para mí y lo más importante, que la ingeniería se puede desarrollar en innumerables campos, como los sociales o sanitarios, un aspecto que muchos desconocen y que es clave para lanzarte al mundo tecnológico.

La disparidad puede apreciarse desde que se inician los estudios universitarios. ¿lo percibió así?

Totalmente. En clases éramos bastantes, pero chicas seríamos como máximo un diez por ciento y en algunas optativas, yo era la única mujer. Esa es y sigue siendo la realidad.

Las cifras lo confirman, en el sector tecnológico, son menos. ¿Cómo ha sido para usted trabajar en un mundo que incluso hoy día, sigue siendo de hombres?

Me he podido desarrollar como cualquier otra persona, pero sí es cierto que en ocasiones he visto cómo a los hombres se les tomaba más en serio a la hora de presentar un proyecto. A lo de ser mujer, también se une la edad. El ser mujer y joven en un mundo, que hasta el momento ha sido de hombres, es difícil.

¿Tiene alguna anécdota en la que no se hayas sentido valorada por ser mujer?

Sí. Fue poco antes de iniciar mi empresa. Presenté un proyecto de software realizado íntegramente por mí y luego vi cómo algunas personas le preguntaban a mis compañeros hombres que «¿quién había realizado realmente el proyecto?», porque dudaban de que lo hubiera hecho yo.

En su caso, es un ejemplo no sólo por ser una mujer dedicada a las TIC, sino además por ser emprendedora. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra una mujer para desarrollarse profesionalmente en este sector?

Uno de los principales problemas que a día de hoy tenemos las mujeres, junto algunos aspectos de reconocimiento, es la conciliación con la vida familiar. Es un tema que ya no sólo afecta a las mujeres que se encuentran en un sector como el tecnológico, sino en cualquier ámbito. Francamente, para solucionarlo hay que trabajar mucho en ello, ya que este problema se hace aún mayor para las mujeres emprendedoras.

¿Cree que existe un avance para conseguir la igualdad de género real en el sector laboral TIC?

Poco a poco se van cambiando esas ideas y esos micromachismos hacia la imagen de la mujer en este sector, pero queda mucho que hacer para eliminar la disparidad laboral que existe. Las empresas y la sociedad en sí tienen mucho que hacer.

¿Dónde cree que está el problema?

Hay una percepción de que este tipo de carreras tecnológicas son difíciles y poco atractivas para las mujeres y a ello se le suma el que estemos bombardeados por información que, en su mayoría, ensalza valores que son machistas y superficiales. Hay una falta de motivación y de atractivo hacia el triunfo profesional en las TIC, porque siguen considerándose que «no son cosas de chicas». Un error.

¿Qué retos tienen las mujeres por delante, sobre todo las que pertenecen al sector TIC?

Es esencial que entre las mujeres nos apoyemos y funcionemos con iniciativas como las que realiza WomanDigital en la ciudad. Es algo que tenemos que conseguir y a ello, se le suma el conseguir visibilizar nuestro trabajo para que se nos reconozca por lo que luchamos y somos.

¿Qué le diría a todas esas chicas jóvenes que piensan enfocar su vida al mundo de las tecnologías y todavía no se deciden?

Tienen que pensar que la vocación es fundamental y que si la sienten, es lo que importa, independientemente de las dificultades o el qué dirán. Tienen que proyectar cómo quieren que sea su vida en un futuro y pensar que la tecnología no sólo es un ordenador. Todo es posible y serán reconocidas como en cualquier otro trabajo, donde la perseverancia es esencial.