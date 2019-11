Hallan restos de una muralla musulmana del siglo XII en el Astoria

Han sido localizados restos arqueológicos bajo el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria. Su valor ya se determinará, pero la noticia es que dentro de los límites del vallado que ha protegido el derribo del inmueble, aunque muy cercanos a la delineación perimetral de calle Victoria, han sido hallados restos de una muralla del siglo XII, conocida como de Fontanalla, y, por tanto, pertenecientes a la época musulmana, según ha confirmado hoy el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López.

La muralla, como ha subrayado López, se encuentra casi en el límite con calle Victoria, dentro de la zona vallada pero casi al nivel de la calle. La muralla pertenecía a uno de los dos arrabales musulmanes de la ciudad (el otro pertenece al siglo XIV). En principio, no afectaría, por tanto, al proyecto que se levantará en el suelo del Astoria, dada su ubicación cercana a calle Victoria. El hallazgo se hace dentro de las labores arqueológicas que siguen al derribo del inmueble. La muralla seguiría su trazado hasta la zona de Casas de Campos. "Son restos muy perimetrales", ha explicado López, de forma que, por ahora, se ha parado la excavación arqueológica y se ha dado traslado del hallazgo a la Junta para que decida si tienen o no valor. Eso sí, el concejal ha insistido en que el hallazgo, dada su situación alejada del centro de la parcela, no afectaría al proyecto previsto. Una vez la Junta diga, los arqueólogos que se encarga del proyecto arqueológico seguirán las líneas maestras. La muralla encontrada es de carácter defensivo.

Las tareas arqueológicas durarán entre cuatro y seis meses. La idea es que, si aparece algo de mucho valor, se respetará y pondrá en valor; si es de valor medio, se integrará en el edificio que se levante y si no tiene valor, claro, no se conservará. En el caso de este hallazgo, los arqueólogos de la Junta tendrán que valorar su grado de riqueza patrimonial, histórica o artística, junto a la Gerencia Municipal de Urbanismo, y sobre ello se trabajará cuando se retomen los trabajos de los técnicos municipales, que dependen de la Gerencia de Urbanismo.

El otro arrabal musulmán data del siglo XIV. El trazado teórico del muro de Fontanalla es el siguiente: calle Frailes, siguiendo por Refino y Postigos, doblando por la Cruz del Molinillo hacia la Goleta, bajando por la calle Gigantes, según el PGOU de Málaga.

Según el documento urbanístico, el urbanismo de esta zona extramuros en época medieval tiene acreditado su origen en el siglo XII en fuentes documentales y arqueológicas, como fruto de la expansión provocada por el crecimiento demográfico y el impulso económico. Descripciones musulmanas de Málaga hablan de dos arrabales, el de los Mercaderes de la Paja y el de Fontanalla.

Este último es descrito en la literatura científica como un barrio complejo, formado a su vez por pequeños arrabales, como "el arrabal cercado de la Puerta de Granada" o "el arrabal cercado de la Puerta de Antequera", así como zonas intermedias junto a estos, considerando que pudieran poseer sus propias defensas, sin que esto niegue la existencia de un recinto mayor.

Hernando del Pulgar, explican en el PGOU, describe el arrabal diciendo que se trataba de un recinto murado de gran longitud con muchas torres donde los musulmanes guardaban el ganado y se defendían de continuos ataques.