"Los inmigrantes acceden a empleos que el resto de población nacional no quiere"

Mar Ahumada asegura que la migración es una materia sobre la que hay que tener mucha sensibilidad, ya que es una población muy vulnerable a día de hoy. La directora general se reunió ayer con entidades sociales en un Foro Provincial de la Inmigración en el que se han conformado cuatro grupos de trabajo para poner medidas en términos de vivienda; de acción social, en cuanto a empleo e informes sociales; jóvenes tutelados y agilización de la documentación, en la obtención y renovación de la misma.

¿Cuál es la situación actual de la inmigración en Andalucía?

Andalucía no tiene la misma problemática ni presión migratoria en todas las provincias. Cada una tiene una problemática diferente, aunque luego todas confluyan en la misma, la regularización de la documentación y la búsqueda de una vivienda o un trabajo, que sí es transversal.

En cuanto a la nacionalidad, la población migrada no procede ni de Marruecos ni de la parte subsahariana, procede de otras partes de Europa y de Latinoamérica.

¿Cuál es la función del foro sobre inmigración que tuvo lugar en la mañana de ayer?

El foro debe entenderse como un encuentro fundamental de entendimiento de la Administración y las entidades sociales, porque es a través de ellas como, día a día, se mejora la situación de estas personas. Este foro es un instrumento con el que la Administración, que es la que tiene que velar por ellas, conoce su realidad. Si no nos sentamos en una mesa junto a las entidades sociales, nos es imposible mejorar la situación de la población migrada.

¿Qué conclusiones y propuestas ha habido?

Hemos hecho cuatro grupos de trabajo, en un principio, para proponer medidas que mejoren la situación tanto en materia de viviendas; de acción social, en cuanto a empleo e informes sociales; jóvenes tutelados, no solo nos vamos a centrar a partir de los 18, nos vamos a ir más atrás para hacerles un seguimiento y acompañamiento y la agilización de la documentación. En esta última se ha hecho mucho hincapié en la mejora de la ley de extranjería, basándonos en la obtención y renovación de la documentación.

Desmontemos mitos, ¿una persona inmigrante llega y al día siguiente está insertado en la sociedad?

Ojalá fuera así, llegar y encontrar un puesto de trabajo, porque estarían aportando a la sociedad. La realidad migratoria es muy heterogénea, cada camino migratorio es diferente. No es lo mismo un solicitante de asilo que una persona que llega con permiso de trabajo. A Huelva vienen las temporeras marroquíes con un contrato de trabajo. Vienen , ganan su sueldo y se van, no vienen a quedarse. Un solicitante de asilo a lo mejor no viene ni a quedarse, viene buscando refugio por la situación que hay en su país.

En Málaga, los que no vienen en una embarcación están por el territorio. No puedes ayudarles salvo que vengan a ti o acudan a una entidad social. Vienen con un proyecto migratorio económico y se buscan la vida. Salvo que vengan huyendo de la situación política o bélica de sus países

¿Reciben más ayudas sociales que un ciudadano español?

Tan fácil como ir a la normativa. La Ley dice que no se pueden dar subvenciones por cuestiones de etnia, es decir, no hay una ayuda por cuestiones de etnia o de raza. No encontrarán ninguna normativa ni ninguna ley que diga que hay que dar una ayuda por ser subsahariano, marroquí o senegalés. Acceden en igualdad de condiciones que los demás.

¿Y en cuanto al acceso al empleo?

Tienen la misma opción de acceso al trabajo que si fueran un ciudadano español. En Huelva o Almería acceden a puestos de trabajo cuya realidad es una, el resto de nacionales no quieren. En relación a las temporeras marroquíes que van a venir próximamente por la recogida de fresas y frutos rojos, antes de que vengan hay una orden que obliga a todas las empresas a mandar esa necesidad de puestos de trabajo al SAE. Esos 19.000 puestos tienen que estar publicados. La respuesta, 181 solicitudes nacionales. En Almería pasa lo mismo, puedes ir a cualquier empresario y ver si tienen o no mano de obra nacional.

¿Qué opinión le merece el discurso de odio de partidos políticos como Vox?

A nivel político, cualquier partido puede hacer y deshacer lo que le parezca, porque está en la libertad de un partido político. Nosotros en el gobierno tenemos una labor y esas son las que se llevan a cabo. Nuestras competencias son integración y participación de esas personas, en esto trabajamos en el día a día.

Lo que sí se ha solicitado en el foro es la necesidad de cuidar los discursos contra los delitos de odio, tanto política como públicamente, para evitar situaciones relacionadas con el racismo.